В Адыгее начались проверки ТРЦ и соцобъектов

Адыгея

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В Адыгее 28 марта стартовала масштабная проверка социальных объектов, развлекательных и торговых комплексов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности

Всего планируется проверить более 700 соцобъектов с массовым пребыванием людей и 18 ТРЦ, из них 8 — с детскими развлекательными площадками. Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Адыгее Андрей Колесник.

«Мы начали с Майкопа, где сегодня проверим семь торговых комплексов: "Столица", "Джойленд", "Панорама" и другие. Также продолжаются плановые учения по эвакуации людей. Сегодня дополнительно провели учения в двух детских садах», — рассказал Колесник.

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Проверка самого крупного комплекса в республике — ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» запланирована на 30 марта. После этого будет приниматься решение о проведении учений по массовой эвакуации людей в этом центре.

В ходе учений проведут тренировки с персоналом по отработке планов эвакуации, проверят состояние путей эвакуации, наличие подъездных путей пожарно-спасательной техники и мест для установки подъемных механизмов. Особое внимание в ходе отработки условной ЧС уделят спасательным работам с верхних этажей здания с использованием всех технических средств спасения, отметили в пресс-службе МЧС региона.

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Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России.

Безопасность МЧС
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