В Адыгее начались проверки ТРЦ и соцобъектов

В Адыгее 28 марта стартовала масштабная проверка социальных объектов, развлекательных и торговых комплексов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности

Всего планируется проверить более 700 соцобъектов с массовым пребыванием людей и 18 ТРЦ, из них 8 — с детскими развлекательными площадками. Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Адыгее Андрей Колесник.

«Мы начали с Майкопа, где сегодня проверим семь торговых комплексов: "Столица", "Джойленд", "Панорама" и другие. Также продолжаются плановые учения по эвакуации людей. Сегодня дополнительно провели учения в двух детских садах», — рассказал Колесник.