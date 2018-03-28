В Адыгее начались проверки ТРЦ и соцобъектов
В Адыгее 28 марта стартовала масштабная проверка социальных объектов, развлекательных и торговых комплексов на предмет соблюдения мер пожарной безопасности
Всего планируется проверить более 700 соцобъектов с массовым пребыванием людей и 18 ТРЦ, из них 8 — с детскими развлекательными площадками. Об этом сообщил порталу Юга.ру заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Адыгее Андрей Колесник.
«Мы начали с Майкопа, где сегодня проверим семь торговых комплексов: "Столица", "Джойленд", "Панорама" и другие. Также продолжаются плановые учения по эвакуации людей. Сегодня дополнительно провели учения в двух детских садах», — рассказал Колесник.
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Проверка самого крупного комплекса в республике — ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» запланирована на 30 марта. После этого будет приниматься решение о проведении учений по массовой эвакуации людей в этом центре.
В ходе учений проведут тренировки с персоналом по отработке планов эвакуации, проверят состояние путей эвакуации, наличие подъездных путей пожарно-спасательной техники и мест для установки подъемных механизмов. Особое внимание в ходе отработки условной ЧС уделят спасательным работам с верхних этажей здания с использованием всех технических средств спасения, отметили в пресс-службе МЧС региона.
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Как сообщали Юга.ру, в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар, в котором погибли более 60 человек, среди них 41 ребенок. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России.
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