«Черноморец» ответил на обыски у мэра Новороссийска: расходы прозрачны, клуб работает в плановом режиме

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Гендиректор «Черноморца» объяснил, на что уходят спонсорские деньги

14 октября портал «Город» сообщил, что ФК «Черноморец» прокомментировал обыск в рабочем кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко. Генеральный директор клуба Константин Гордиюк заявил, что средства, поступающие от партнеров и спонсоров клуба, расходуются строго на уставные цели и в соответствии с заключенными договорами — то есть на обеспечение участия команд в официальных соревнованиях.

Он также отметил, что финансовая деятельность «Черноморца» находится под постоянным контролем: ее проверяют как учредитель, так и внешние аудиторы, включая процедуры Российского футбольного союза по лицензированию и аттестации. Гендиректор подчеркнул, что клуб продолжает работать в плановом режиме.

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Напомним, обыски у главы Новороссийска Андрея Кравченко прошли 12 октября. По данным источников, они связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей.

Средства направлялись в две организации. Первая из них имеет отношение к футбольному клубу «Черноморец», президентом которого является сам Кравченко. Вторая — некоммерческая организация «Город счастья», которую возглавляет супруга мэра Елена Кравченко.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 октября провел аппаратное совещание, на котором призвал не обращать внимания на распространяемую в СМИ и пабликах информацию о городской администрации. 

Официальных комментариев от следственных органов об обысках в мэрии Новороссийска пока не поступало.

Как писали Юга.ру, экс-мэра Сочи Копайгородского отправили на 15 лет в колонию строгого режима за получении взятки, растрате и легализации преступных доходов.

Деньги Новороссийск ФК «Черноморец» Футбол

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