«Черноморец» ответил на обыски у мэра Новороссийска: расходы прозрачны, клуб работает в плановом режиме

14 октября портал «Город» сообщил, что ФК «Черноморец» прокомментировал обыск в рабочем кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко. Генеральный директор клуба Константин Гордиюк заявил, что средства, поступающие от партнеров и спонсоров клуба, расходуются строго на уставные цели и в соответствии с заключенными договорами — то есть на обеспечение участия команд в официальных соревнованиях.

Он также отметил, что финансовая деятельность «Черноморца» находится под постоянным контролем: ее проверяют как учредитель, так и внешние аудиторы, включая процедуры Российского футбольного союза по лицензированию и аттестации. Гендиректор подчеркнул, что клуб продолжает работать в плановом режиме.