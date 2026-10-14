«Черноморец» ответил на обыски у мэра Новороссийска: расходы прозрачны, клуб работает в плановом режиме
Гендиректор «Черноморца» объяснил, на что уходят спонсорские деньги
14 октября портал «Город» сообщил, что ФК «Черноморец» прокомментировал обыск в рабочем кабинете мэра Новороссийска Андрея Кравченко. Генеральный директор клуба Константин Гордиюк заявил, что средства, поступающие от партнеров и спонсоров клуба, расходуются строго на уставные цели и в соответствии с заключенными договорами — то есть на обеспечение участия команд в официальных соревнованиях.
Он также отметил, что финансовая деятельность «Черноморца» находится под постоянным контролем: ее проверяют как учредитель, так и внешние аудиторы, включая процедуры Российского футбольного союза по лицензированию и аттестации. Гендиректор подчеркнул, что клуб продолжает работать в плановом режиме.
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Напомним, обыски у главы Новороссийска Андрея Кравченко прошли 12 октября. По данным источников, они связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей.
Средства направлялись в две организации. Первая из них имеет отношение к футбольному клубу «Черноморец», президентом которого является сам Кравченко. Вторая — некоммерческая организация «Город счастья», которую возглавляет супруга мэра Елена Кравченко.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 13 октября провел аппаратное совещание, на котором призвал не обращать внимания на распространяемую в СМИ и пабликах информацию о городской администрации.
Официальных комментариев от следственных органов об обысках в мэрии Новороссийска пока не поступало.
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