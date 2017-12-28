Суд отказал в запрете ФК «Кубань» погашать долги перед экс-тренером Петреску

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в заявлении о запрете футбольному клубу «Кубань» погашать требования бывшего тренера Дана Петреску по зарплате

ООО «Ростовская управляющая компания» направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве «Кубани». Поводом послужила публикация в сети информации о том, что руководство краснодарского клуба пообещало расплатиться с Даном Петреску до конца зимы, передает РАПСИ .

Агент румынского специалиста Николай Пырнэу в конце ноября рассказал о договоренности, что долг перед Петреску погасят тремя траншами к февралю 2018 года, но суд счел неподтвержденными полномочия заявителя выступать в интересах других лиц.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой Арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом. Суд несколько раз переносил рассмотрение дела, в последний раз назначив его на 9 февраля 2018 года.

Напомним, в июне вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что общий долг клуба составляет 2,5 млрд рублей.