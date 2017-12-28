Суд отказал в запрете ФК «Кубань» погашать долги перед экс-тренером Петреску

Краснодарский край

Распечатать

  • Дан Петреску © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в заявлении о запрете футбольному клубу «Кубань» погашать требования бывшего тренера Дана Петреску по зарплате

ООО «Ростовская управляющая компания» направило в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в рамках дела о банкротстве «Кубани». Поводом послужила публикация в сети информации о том, что руководство краснодарского клуба пообещало расплатиться с Даном Петреску до конца зимы, передает РАПСИ.

Читайте также:

Агент румынского специалиста Николай Пырнэу в конце ноября рассказал о договоренности, что долг перед Петреску погасят тремя траншами к февралю 2018 года, но суд счел неподтвержденными полномочия заявителя выступать в интересах других лиц.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой Арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом. Суд несколько раз переносил рассмотрение дела, в последний раз назначив его на 9 февраля 2018 года.

Напомним, в июне вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что общий долг клуба составляет 2,5 млрд рублей.

Банкротство ФК «Кубань» Футбол
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке своих аккаунтов
В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя
В Краснодаре мужчина спрятал в музыкальной колонке 3 кг наркотиков
В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную
В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале