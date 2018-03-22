Краснодарский край отложил введение курортного сбора из-за ЧМ

Власти Краснодарского края перенесут начало эксперимента по взиманию курортного сбора более чем на два месяца в связи с ЧМ-2018

«В нашей стране пятилетний эксперимент с курортным сбором стартует с 1 мая. Однако с 14 июня по 15 июля Кубань будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Если отталкиваться от федерального закона, то от уплаты курортного сбора освобождаются только спортсмены, тренеры и спортивные судьи, а также специалисты, которые приедут для участия в мундиале. Но в состав делегаций войдут также болельщики, представители СМИ, персонал, у которых такого права нет», — сказал губернатор в интервью ТАСС .

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, такое решение было принято для того, чтобы его не пришлось платить болельщикам и гостям чемпионата мира по футболу

В связи с этим администрация региона перенесла срок начала эксперимента на 16 июля. Окончательное решение примут после того, как предложение рассмотрят депутаты Заксобрания.

Как сообщали Юга.ру, закон о курортном сборе был принят в июле 2017 года. Планировалось, что эксперимент продлится с мая 2018 по 2022 год в четырех пилотных регионах — в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Ранее от введения эксперимента в этом году отказался Крым. Власти обосновали это решение консультациями с представителями турбизнеса, отельерами и отдыхающими. Там проект должен стартовать в 2019 году.

Губернатор Кубани в феврале заявлял, что регион планирует отменить курортный сбор на время проведения ЧМ-2018.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи. Кроме того, в Краснодарском крае будут базироваться многие сборные: сборная Швеции будет базироваться в Геленджике, там же разместится сборная Исландии. В Краснодаре разместится сборная Испании, в Анапе — Дании, в Сочи — Бразилии и Польши.