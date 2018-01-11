Сборная Дании по футболу будет базироваться в Анапе во время ЧМ-2018

Датский футбольный союз выбрал Анапу в качестве базы для национальной сборной во время проведения чемпионата мира 2018 года в России

Об этом сообщается на сайте организации. Отмечается, что делегаты союза несколько раз посещали Россию, чтобы выбрать подходящую базу. Двумя самыми важными параметрами стали климат и логистика. Выбор пал на анапский отель Beton Brut.

«В Анапе мы находимся в 10 минутах езды от аэропорта и нашей тренировочной базы, что совершенно уникально для российских условий, — сказал тренер национальной сборной Оге Харейде, имея в виду проблемы с транспортом, встречающиеся в крупных российских городах. — У нас есть хорошие возможности быть на открытом воздухе и наслаждаться мягким климатом и Черным морем».

По результатам жеребьевки Дания попала в Группу С, матчи сборной будут проходить в Саранске, Самаре и Москве.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Многие сборные изъявили желание базироваться на базах Краснодарского края, всего в крае их разместят восемь. Сборная Швеции будет базироваться в Геленджике, там же разместится сборная Исландии. Сборные Англии, Бразилии и Польши планируют разместиться в Сочи, сборная Испании — в Краснодаре.