Генпрокуратура не нашла нарушений в задержании чеченского правозащитника Титиева

Чечня

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Генпрокуратура провела проверку задержания и уголовного преследования главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

«Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено», — говорится в ответе надзорного ведомства совету по правам человека.

Задержание Титиева также отказались проверять в Следственном комитете, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение. Сейчас Титиев арестован на два месяца. Правозащитный центр «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.

Оюб Титиев Прокуратура
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