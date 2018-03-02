Генпрокуратура не нашла нарушений в задержании чеченского правозащитника Титиева

Генпрокуратура провела проверку задержания и уголовного преследования главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

«Сведений о несоблюдении закона при остановке транспортного средства и его осмотре не получено», — говорится в ответе надзорного ведомства совету по правам человека.

Как сообщали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение. Сейчас Титиев арестован на два месяца. Правозащитный центр «Мемориал» признал Титиева политзаключенным.