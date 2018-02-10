Шорт-трекист Елистратов принес России первую медаль Олимпиады-2018

Вся Россия, В мире

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Российский шорт-трекист Семен Елистратов завоевал бронзу Олимпиады-2018 в забеге на дистанции 1500 метров. Он принес первую медаль команде олимпийских атлетов из России

В первом забеге олимпийский чемпион Сочи в эстафетной гонке занял третье место, а в полуфинале был первым, показав лучший результат среди всех участников. По итогам решающего забега на 1500 метров Елистратову досталась бронза.

Победа досталась корейцу Лиму Хьоюну, второй — Шинье Кнегт из Голландии.

После отстранения Виктора Ана Елистратов остался главным лидером россиян в этом виде спорта.

Как сообщали Юга.ру, в декабре Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. В январе МОК выдал индивидуальные приглашения на Игры 169 россиянам, 12 из них — представители Кубани. Допуск не получили ряд российских лидеров, среди которых, помимо Виктора Ана, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов, а также фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин.

Олимпийские игры проходят в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Олимпиада в Пхенчхане Шорт-трек

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