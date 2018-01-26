МОК требует от спортсменов из РФ подписать декларацию об отлучении от Олимпиады в случае нарушения правил

Все российские спортсмены должны будут подписать декларацию, предполагающую отлучение от Игр-2018 за нарушение правил поведения, установленных Международным олимпийским комитетом

В пресс-службе МОК сообщили, что комитет разработал форму декларации для спортсменов из России, которые выступят на ОИ-2018 в статусе «олимпийский атлет из России».

Подписав документ, спортсмен подтвердит, что никогда не нарушал антидопинговые правила и не отбывал за это дисквалификацию; что он честно и полностью будет соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса и все правила МОК; что он получил индивидуальное приглашение на Игры-2018 от МОК; что он будет не допущен до Игр в случае нарушения указанных пунктов и готов принять и дополнительные санкции.

Также МОК опубликовал специальный свод правил для спортсменов из России и членов делегации. Первым пунктом значится «уважение решения» МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно «спортсменами-олимпийцами из России», в том числе в соцсетях.

Спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.