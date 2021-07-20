Нежелательные и заблокированные. Вы юрист или журналист — вам сюда

Без суда и следствия, без видимых причин. В июле 2021 года в России онлайн-медиа «Проект» признали нежелательной организацией, а сайт объединения независимых юристов «Команда 29» просто заблокировали. Предупреждение: мы не знаем почему, настоящий ответ на этот вопрос никто не озвучил. Формальный — ниже.
Я, главный редактор сайта Юга.ру, пишу и ставлю эту публикацию в разделе «Мнения» в первую очередь потому что это не новость, не материал, не интервью и даже не рассказ. На самом деле это даже не мнение. Позиция ли это? Вероятно, если считать (мы считаем) позицией выбор тем и инфоповодов. В первую очередь это необходимость отметить, подумать и запомнить. Осознать. Потому что такие «новости»/решения/действия стали настолько регулярными, что на них могут перестать обращать внимания. «Всех вылечат».
Кто такие «Команда 29»? Неформальное правозащитное объединение независимых юристов, которые с февраля 2015 года делали — на мой взгляд, это самое главное — два важных дела: объясняли законодательство (составляли памятки, обнародовали судебные документы, публиковали истории политзаключенных) и защищали журналистов, людей, задержанных на митингах, тех, в чьих обвинениях/статьях фигурировали околополитические причины.
Почему заблокировали их сайт? 16 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Из полученного сотрудниками уведомления следует, что Генпрокуратура отождествляет «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в перечень нежелательных организаций. Список не очень длинный, первую организацию внесли в него в июле 2015 года. В июне этого года в него добавили четыре организации, в июле уже пять. Вышеупомянутая Spolecnost Svobody Informace, Z.S. — последняя в списке на момент публикации.
Вот цитата из объявления о том, что «Команда 29» прекращает свою деятельность (сотрудники продолжат работать независимо друг от друга, а все свои материалы они были вынуждены удалить):
— Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. Команда 29 не имеет никаких отношений с чешской НКО. Юристы оспорят отождествление, но прямо сейчас мы не можем игнорировать позицию силовиков.
Название объединения отсылает к статье 29 Конституции Российской Федерации, вот текст этой статьи:
Статья 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
И еще немного о свободе распространения информации (напоминаем, что ссылки и репосты в любой момент могут стать поводом посадить человека в тюрьму):
— Всем, кто когда-то делился материалами Команды 29, мы рекомендуем удалить прямые ссылки и репосты. Они могут быть расценены как участие в деятельности нежелательной организации. Уточним: любые упоминания Команды 29 или посты с вашим отношением к происходящему никакой угрозы не представляют. Если вам хочется высказаться — вы имеете на это полное право.
В 2017 году юристы «Команды 29» помогли Юга.ру подготовить материал Как не сесть за репост. Правила поведения в интернете. В 2018 году, перед анонсированным в Краснодаре концертом IC3PEAK, юристка «Команды 29» Анна Фомина помогла Юга.ру написать памятку для тех, кто любит современную музыку и не хочет попасть в неприятности, например, если концерт отменят, или на мероприятии начнется облава с проверкой документов. К сожалению, мы вынуждены удалить из обеих текстов ссылки на полезные публикации на сайте «Команды 29» — сейчас они уже никуда не ведут.
Получать информацию о деятельности бывших сотрудников объединения можно в телеграм-канале его лидера Ивана Павлова.
Что делает «Проект» и что случилось? «Проект» — созданное в 2018 году медиа, которое делает журналистские расследования в разных форматах, — лонгриды, подкасты, видео. Основатель и главный редактор — Роман Баданин, бывший главред сайта «Forbes.ru», сайта РБК, телеканала «Дождь». В разное время «Проект» выпустил материалы о доходах Рамзана Кадырова и Адама Делимханова, окружении Владимира Путина, министре МВД Владимире Колокольцеве, ЧВК «Вагнер» и Евгении Пригожине. Сейчас на сайте можно прочитать тексты о продаже тайги, манипуляциях со статистикой, деле Ивана Сафронова, домогательствах к ученикам школы при МГУ и другие.
15 июля на сайте Генпрокуратуры РФ появилась такая публикация:
«По результатам изучения поступивших материалов 15 июля 2021 года в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Project Media, Inc. («Проект Медиа») (США).
Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования».
На сайте Минюста в списке нежелательных организаций «Проекта» на момент написания этой публикации нет.
Но это не все. На сайте Минюста есть еще один список — реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 15 июля в него добавили восемь журналистов, пятеро из них, включая Баданина, имеют отношение к «Проекту». То есть восьмерых журналистов назвали иноагентами и занесли в список СМИ-иноагентов. Это необходимо повторить, чтобы в полной мере прочувствовать звучание этих слов и их смысл.
Что произошло в общем и целом: сайт правозащитников и юристов заблокировали без причины — так как объявленная причина не имеет отношения к действительности. Медиа объявили нежелательным, а журналистов — иностранными агентами. Стоит подчеркнуть — не СМИ, а отдельных людей. Людей, которые, как и юристы «Команды 29», просто делали свою работу. Узнавали факты, находили информацию, задавали вопросы. Если бы вас, читающего эту публикацию, спросили — желательна или нежелательна такая деятельность, — что бы вы ответили?
Мы публикуем открытое письмо журналистского объединения «Синдикат-100». Оно посвящено давлению на коллег. Напоминаем, «Синдикат-100» — неформальное профессиональное объединение СМИ и медиа из десятков регионов России.
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Заколачивая окна
Российскую действительность можно уже только фиксировать. Право менять ее у журналистов забирают окончательно.
Письмо «Синдиката-100» — нашим читателям. О давлении на коллег.
Минюст объявил иностранными агентами восьмерых российских журналистов: главреда «Проекта» Романа Баданина, корреспондентов Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову, журналиста «Радио Свобода» (также признанного иноагентом) Елизавету Маетную, главного редактора и заместителя главного редактора «Открытых медиа» Юлию Ярош и Максима Гликина.
От одного перечисления — оторопь. Списком. Не хочется говорить «расстрельным».
«Проект» также признан Генеральной прокуратурой нежелательной организацией. Это первое нежелательное медиа в России. Медиа отныне — официально нежелательны.
Когда современный российский институт иноагентства только создавался, было ощущение, что дверь подпирают. Приставляют палку к ручке.
Когда в список внесли первые СМИ — не так давно, в 2017-м — было ощущение, что ее заливают монтажной пеной.
Потом было дело Сафронова, обыски у Романа Анина, иноагентом стала «Медуза», прошли обыски у журналистов «Важных историй», у сотрудников «Проекта», и стало понятно, что дверь заколачивают.
Теперь мы видим, как досками забивают окна.
Тем, кто в комнате, остается только фиксировать происходящее. Мускулистая рука с молотком работает помимо нашей воли.
Мы будем все фиксировать, пока свет еще поступает...
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Напомним, в апреле 2020 года российские СМИ обратились к читателям с заявлением о важности распространения правдивой информации. Этот текст по-прежнему актуален, и дело не только и не столько в пандемии коронавируса.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.