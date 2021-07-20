Нежелательные и заблокированные. Вы юрист или журналист — вам сюда

Без суда и следствия, без видимых причин. В июле 2021 года в России онлайн-медиа «Проект» признали нежелательной организацией, а сайт объединения независимых юристов «Команда 29» просто заблокировали. Предупреждение: мы не знаем почему, настоящий ответ на этот вопрос никто не озвучил. Формальный — ниже.

Я, главный редактор сайта Юга.ру, пишу и ставлю эту публикацию в разделе «Мнения» в первую очередь потому что это не новость, не материал, не интервью и даже не рассказ. На самом деле это даже не мнение. Позиция ли это? Вероятно, если считать (мы считаем) позицией выбор тем и инфоповодов. В первую очередь это необходимость отметить, подумать и запомнить. Осознать. Потому что такие «новости»/решения/действия стали настолько регулярными, что на них могут перестать обращать внимания. «Всех вылечат».

Кто такие «Команда 29»? Неформальное правозащитное объединение независимых юристов, которые с февраля 2015 года делали — на мой взгляд, это самое главное — два важных дела: объясняли законодательство (составляли памятки, обнародовали судебные документы, публиковали истории политзаключенных) и защищали журналистов, людей, задержанных на митингах, тех, в чьих обвинениях/статьях фигурировали околополитические причины.

Почему заблокировали их сайт? 16 июля Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Команды 29». Из полученного сотрудниками уведомления следует, что Генпрокуратура отождествляет «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии НКО Společnost Svobody Informace, включённой в перечень нежелательных организаций. Список не очень длинный, первую организацию внесли в него в июле 2015 года. В июне этого года в него добавили четыре организации, в июле уже пять. Вышеупомянутая Spolecnost Svobody Informace, Z.S. — последняя в списке на момент публикации.

Вот цитата из объявления о том, что «Команда 29» прекращает свою деятельность (сотрудники продолжат работать независимо друг от друга, а все свои материалы они были вынуждены удалить):

— Мы не согласны с этим. Выводы Генпрокуратуры противоречат фактам и праву, они произвольны и надуманны. Команда 29 не имеет никаких отношений с чешской НКО. Юристы оспорят отождествление, но прямо сейчас мы не можем игнорировать позицию силовиков.

Название объединения отсылает к статье 29 Конституции Российской Федерации, вот текст этой статьи:

Статья 29

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

И еще немного о свободе распространения информации (напоминаем, что ссылки и репосты в любой момент могут стать поводом посадить человека в тюрьму):

— Всем, кто когда-то делился материалами Команды 29, мы рекомендуем удалить прямые ссылки и репосты. Они могут быть расценены как участие в деятельности нежелательной организации. Уточним: любые упоминания Команды 29 или посты с вашим отношением к происходящему никакой угрозы не представляют. Если вам хочется высказаться — вы имеете на это полное право.

В 2017 году юристы «Команды 29» помогли Юга.ру подготовить материал Как не сесть за репост. Правила поведения в интернете. В 2018 году, перед анонсированным в Краснодаре концертом IC3PEAK, юристка «Команды 29» Анна Фомина помогла Юга.ру написать памятку для тех, кто любит современную музыку и не хочет попасть в неприятности, например, если концерт отменят, или на мероприятии начнется облава с проверкой документов. К сожалению, мы вынуждены удалить из обеих текстов ссылки на полезные публикации на сайте «Команды 29» — сейчас они уже никуда не ведут.

Получать информацию о деятельности бывших сотрудников объединения можно в телеграм-канале его лидера Ивана Павлова.