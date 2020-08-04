Партия «Новые люди» провела круглый стол о проблемах образования

3 августа в конференц-зале краснодарского отеля Ibis партия «Новые люди» провела круглый стол о современном состоянии школьного образования

Тема мероприятия была сформулирована так: «Проблематика образовательной отрасли: выход из кризиса и переход к технологическому образованию, как успешному процессу обучения». Однако спикеры успели в кратких докладах затронуть гораздо более широкий спектр тем. Первым выступал главред издательского дома «Первое сентября» и основатель проекта «Школа цифрового века» Артем Соловейчик. В марте 2020 года он возглавил общественное движения родителей и учителей «Школа — наше дело». Жителям Краснодарского края Соловейчик известен тем, что противостоял скандальному закрытию лицея-интерната Михаила Щетинина в поселке Текос, находящегося недалеко от Геленджика. Помимо упоминания этой истории, Соловейчик объяснил, почему в школе не удается вводить уроки экономики. По его мнению, дети школьного возраста не усваивают теоретические знания о деньгах и заработках, не подкрепляемые практикой.

«Я хотел бы, чтобы создавались центры детской занятости, где с 14 лет (с возраста, когда легкий труд разрешен законодательно) дети могли попробовать себя в работе. У муниципалитетов множество несложных задач, выполнение которых они могли оплачивать детям. И это не эксплуатация детского труда, это позволило бы детям получить представление о труде. Даже если сделанная ими клумба будет чуть кривее, чем та, которую сделали бы профессиональные рабочие», — сказал Соловейчик. В числе других спикеров круглого стола выступил куратор молодежных общественных проектов Сергей Кусмаков. Он рассказал об опыте работы в краевом Управлении молодежной политики, указав на оторванность некоторых чиновников от актуальных проблем молодых людей.

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«Молодежная политика работает как врач, лечащий здорового человека и не обращающий внимания на больного. На всех мероприятиях молодежной политики задействованы одни и те же лица. В то же время есть огромный пласт молодежи в Краснодаре, которая даже понятия не имеет, что есть учреждения, где им могут помочь», — сказал Кусмаков. Председатель организации медийной безопасности «Социальное КИНО» Владимир Ким рассказал о поведении детей школьного возраста в интернете и том, как это может влиять на их отношение к учебе и родителям. Он отметил, что чиновникам от образования не нужно отгораживать детей от интернета: «Нужно принять тот факт, что сейчас информационное поле гораздо шире, чем было даже несколько лет назад. Следует направлять молодое поколение — на это как раз и должно быть нацелено медиа-воспитание».

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