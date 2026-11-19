С 2027 года на Кубани перестанут выделять средства на проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Известно, что со следующего года на Кубани направление «Борьба с онкологическими заболеваниями» госпрограммы «Развитие здравоохранения» перестанут финансировать — на него не выделили средства из бюджета. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

3 ноября власти Краснодарского края опубликовали проект регионального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

В 2026 году на борьбу с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае было направлено 144,1 млн рублей. Причину изменений в региональном бюджете на 2027 и последующие годы власти не сообщили.

Напомним, в 2027 году расходы на проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» из федерального бюджета урежут на 141 млрд рублей — до 3,9 млрд рублей.

В Минздраве РФ заявили, что сокращение показателей в проекте не приведет к ухудшению помощи онкопациентам. Однако основную нагрузку по лечению, включая противоопухолевую терапию, переложат на бюджет фонда ОМС за счет роста страховых взносов и накопленных остатков.