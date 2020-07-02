«Это было не лучшее по качеству дерби, но точно одно из самых эмоциональных. В борьбе за второе место "быки" не выглядят фаворитами, но удержать третье место им вполне по силам». Аналитик Артур Каратай рассказывает о выездном матче «Краснодара» и размышляет о дальнейших перспективах команды.

— Признавайтесь, соскучились по футболу? Так уж вышло, что «Краснодар» томил своих болельщиков дольше всех. От коронавирусных новостей всех уже тошнит, нет смысла подробно останавливаться на том, почему не состоялись матчи с «Динамо» и «Оренбургом» — все подробности уже известны. И вот пришлось сразу играть выездное дерби с «Ростовом». Признаюсь, у меня перед этим матчем были ожесточенные споры с коллегами о том, кому хуже — обескровленному пандемией «Ростову» или «Краснодару» без единой минуты официальных матчей. С одной стороны, «быки» должны были быть свежее, ведь ростовчане против «Арсенала» прилично вымотались во втором тайме. С другой — игровой тонус ничем не заменить, почти любая команда «встанет» в первом матче после такой длинной паузы.

Ну и в общем-то оправдались обе точки зрения. В первом тайме «Краснодар» хорошо двигался и полностью захватил контроль над мячом и центром поля. Для этого Мусаев пошел на интересный ход — фактически весь левый фланг был отдан Рамиресу, а в центре поля быстрое хождение мяча обеспечивала мощная четверка в лице Газинского, Вильены, Ольссона и Уткина. «Краснодар» довольно быстро забил и потом несколько раз опасно выбегал в контратаки, где самым острым был Вандерсон. К сожалению, этой активности хватило еще минут на 15 второго тайма, после чего «Краснодар» сделал то, что ему на уровне ДНК делать категорически нельзя — стал отбиваться, лишь изредка выбегая в контратаки. Объяснение этому я привел выше, никакой вины тренерского штаба тут нет и быть не может. Набор кондиций — данность, от которой не скрыться. Этим и воспользовался «Ростов», у которого со скамейки на финальный отрезок вышли Норманн и Попов. Еще до пенальти убойный момент упустил Долгов. А потом случилось то, что вошло в историю российского футбола.