Матч «Оренбург» — «Краснодар» отменили

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 26 июня заявил об отмене предстоящего матча с «Оренбургом»

Напомним, накануне стало известно, что шесть футболистов и два сотрудника «Оренбурга» заразились COVID-19. По обновленному регламенту чемпионата команда ушла на 14-дневный карантин, однако Российский футбольный союз попросил Роспотребнадзор смягчить меры.

ФК «Оренбург» 26 июня направил официальное письмо в адрес Тинькофф РПЛ, где сообщил о невозможности участия команды в матче с «быками». В пресс-службе черно-зеленых сообщили, что игра 24-го тура РПЛ, которая должна была пройти 27 июня в Оренбурге, не состоится.

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Спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев добавил, что за 48 часов до игры с «Локомотивом» команда сдавала тест на коронавирус и он был отрицательным. Еще одни анализы сдали, когда прилетели домой после матча — тоже отрицательные. А за два дня до игры с «Краснодаром» стало известно о заражении.

«Как так? Летели чартером. Гостиница — весь этаж наш, никого нет... Все в масках, все в перчатках. Возможно, могли заразиться только в аэропорту... Не знаю, но мы соблюдали регламент», — процитировала пресс-служба «Оренбурга» Андреева.

В пресс-службе Тинькофф РПЛ уточнили, что контрольно-дисциплинарный комитет РФС позже вынесет решение по неявке команды. Сейчас «Оренбург» находится на изоляции по предписанию Роспотребнадзора, пишет RT.

Коронавирус РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Оренбург» Футбол

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