Футболисты «Динамо» заболели коронавирусом. Матч с «Краснодаром» перенесли

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли, потому что футболисты московской команды заразились COVID-19

Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» должен был состояться 21 июня в 20:00 на стадионе «Краснодар».

Накануне стало известно, что полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи из «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус. Ряд СМИ также сообщали, что заразился нападающий Николай Комличенко и хавбек Себастьяна Шиманьски, пишет RT.

В пресс-службе ФК «Краснодар» пообещали сообщить о решении 21 июня до 13:00, однако к этому времени новостей не появилось. Чуть позже стало известно, что бюро исполкома РФС утвердили перенос матча на 19 июля, сообщил Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал Василия Конова.