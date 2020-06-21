Футболисты «Динамо» заболели коронавирусом. Матч с «Краснодаром» перенесли

Краснодарский край, Вся Россия

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Матч между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли, потому что футболисты московской команды заразились COVID-19

Матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» должен был состояться 21 июня в 20:00 на стадионе «Краснодар».

Накануне стало известно, что полузащитник Шарль Каборе и форвард Клинтон Н'Жи из «Динамо» сдали положительные тесты на коронавирус. Ряд СМИ также сообщали, что заразился нападающий Николай Комличенко и хавбек Себастьяна Шиманьски, пишет RT.

В пресс-службе ФК «Краснодар» пообещали сообщить о решении 21 июня до 13:00, однако к этому времени новостей не появилось. Чуть позже стало известно, что бюро исполкома РФС утвердили перенос матча на 19 июля, сообщил Sports.ru со ссылкой на телеграм-канал Василия Конова.

Напомним, похожая ситуация произошла с «Ростовом» несколько дней назад. Часть футболистов заразились коронавирусом и всю команду отправили на карантин. ФК «Сочи» отказался переносить игру и ростовчане были вынуждены отправить на игру молодежный состав. В итоге сочинцы разгромили желто-синих со счетом 10:1.

РПЛ ФК «Динамо» ФК «Краснодар» Футбол

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