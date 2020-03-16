«Чертов коронавирус бьет по всем сферам жизни». Артур Каратай о влиянии пандемии на футбол

«Будем просто ждать и надеяться, что в ближайшем будущем мировое сообщество поборет эту заразу, и наша жизнь вернется в привычное русло. Туда, где можно без боязни пожимать руку и смотреть футбол на стадионе». Аналитик Артур Каратай рассуждает о влиянии коронавируса на футбол и надеется, что вынужденная пауза поможет «Краснодару».

— Само собой, в последние недели в мире футбола на первом плане не сама игра. Чертов коронавирус бьет по всем сферам жизни, и вот уже матч «Сочи» — «Краснодар» вдруг оброс совершенно неожиданными деталями и нюансами. Во-первых, в пятницу вечером вышел указ губернатора Кубани о запрете массовых мероприятий, и в итоге в субботу РПЛ приняла решение проводить игру без зрителей. К тому моменту в Сочи уже прибыло немало болельщиков «Краснодара». Возникли вопросы. Почему в Москве в десятками подтвержденных случаев болезни есть ограничение в 5 тысяч зрителей, а в Ростове например вообще был полный стадион? Как с этим вяжется игра без зрителей в Сочи? Отчасти все это говорит о том, что единой позиции все еще нет, все ждут реакции Кремля.

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Во-вторых, завтра у руководителей нашего футбола будет видеоконференция с УЕФА. Ожидается, что на ней будут заслушаны рекомендации европейских чиновников остановить футбол и в России, потому как все ведущие чемпионаты и еврокубки уже прекращены. И в случае остановки нашей РПЛ тут возникнут вопросы о том, что делать дальше. Никаких точных прогнозов по срокам прекращения пандемии нет, стало быть реален вариант того, что текущие результаты в таблице будут окончательными — по крайней мере в вопросах распределения еврокубковых мест. Да, это пока еще только теория, но она уже обсуждается в футбольных кругах. И «Краснодару» для гарантии второго места на всякий случай нужно было просто не проиграть в Сочи.

Состав вроде бы к этому располагал. Вернулись в основу Мартынович и Газинский, да и «Сочи» на неделе сыграл тем же составом против «Оренбурга». Но в итоге «Краснодар» сыграл худший по качеству матч со времен гостевой встречи с «Базелем» в сентябре. Главная претензия к команде — нехватка настроя и спортивной злости. «Сочи» вышел умирать и доказывать, а «Краснодар» просто пытался укатать соперника за счет контроля, который долгое время не удавалось наладить в связи с довольно сложным полем. Вернувшиеся в состав Мартынович и Газинский демонстрировали не лучшие кондиции, привычно много брака было у Кайо, а Ольссон и вовсе несколько раз допустил чудовищные потери в центре поля.