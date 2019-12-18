Как спасти Музыкальный микрорайон? Мнение блогера

«Вспомните старые центры европейских городов. Порою дома стоят настолько близко друг к другу, что наш Музыкальный покажется вообще сказкой», — общественный активист Мирослав Валькович знает, как спасти самый депрессивный район Краснодара.

Известный блогер Илья Варламов недавно выложил ролик про краснодарский микрорайон Музыкальный. С ним можно согласиться во многом, да и местные жители давно знают проблемы района. Но вот с чем я категорически с Варламовым не согласен — это то, что Музыкальный уже не спасти. Только полный снос. И это, нам мой взгляд, не так. Как кто-то выразился, это ничем не отличается от «давить санкционные сыры трактором». Всегда минусы и недостатки можно превратить в преимущества. Вот сейчас мы этим и займемся.

Инфраструктура Буквально через короткое время после выхода ролика администрация города выдала новую порцию позитивных новостей, в частности о строительстве новых социальных объектов, а также новых дорог и транспортной инфраструктуре в виде продления ветки трамвая по ул. Московской. Кроме того, решается вопрос подтопления с помощью строительства коллектора на ул. Метальникова. Но тут все же можно согласиться с Варламовым, что даже при наличии всей этой инфраструктуры, если не изменится среда и подход самих жителей, со временем микрорайон может превратиться в гетто. Но что можно сделать со средой, если она построена кое-как?

Плотная застройка не приговор Я в далеком 2015 году уже писал про это и повторю еще раз: плотная застройка — это абсолютно не проблема района, даже наоборот. При грамотном подходе это может стать «не багом, а фичей»! Вспомните старые центры европейских городов. Порою дома стоят настолько близко друг к другу, что наш Музыкальный покажется вообще сказкой. Такие дома создают некую атмосферу, которая привлекает туристов со всего света.

Как видим — никто не предлагает это сносить. Теперь давайте вернемся к нашим реалиям. Здесь нам снова поможет воображение, поскольку я не умею фотошопить.

Как тебе такое, Илья Варламов? Что мешает Итак, чем же в итоге отличаются улочки Музыкального от европейских? Одна из проблем — автомобили. Да, именно они. Весь Музыкальный микрорайон буквально напичкан ими, они везде: на дороге, вдоль дороги, на газоне, у балкона и даже под балконом. Кажется, если бы были пандусы — они бы и на сами балконы парковались. Ведь один автомобиль требует минимум 20 кв. метров для парковки плюс дороги к ней. А в условиях ограниченности пространства все свободное место отдается под парковки и дороги. Ну немного для пешеходов, дабы дойти от автомобиля до подъезда. Озеленение, общественные пространства и детские площадки — все по остаточному принципу, т.е. практически нет.

Итак, если мы хотим спасти Музыкальный, мы должны максимально разгрузить общественное пространство от дорог, парковок и автомобилей. Но кто же захочет жить в микрорайоне, где: нет дорог

нет парковок

нет автомобилей

нет детских площадок

нет школ и детских садов

все очень плотно и тесно

при этом дешевое жилье, ультрабюджет Ну тут либо все это действительно превратится со временем в гетто, либо...

Одно из решений — студенты Возможное решение проблемы заключается в том, что весь этот микрорайон можно превратить в студенческий городок — межвузовский кампус.

Ну судите сами: Студенческому сообществу, наоборот, чем ближе друг к другу — тем веселее жить. Они открыты и свободны в коммуникациях. Балкон смотрит впритык другому? Отлично! Можно вместе затусить.





Студентам не так важен автомобиль, как семейным и работающим людям. Особенно, когда вся инфраструктура будет рядом. Поэтому район можно легко закрыть полностью от автомобильного движения, оставив лишь небольшие участки дорог для технического обслуживания и подъезда специального транспорта.





Студентам не нужна детская инфраструктура: площадки, детские учреждения, школы, сады. Если родился ребенок — можешь уже считаться большим и переехать из кампуса жить новой взрослой жизнью.





И для государства, и для вуза, и для студента важно обеспечение недорогим проживанием.





Преподавательский состав также можно обеспечить жильем в кампусе, тем самым повышая мотивацию, в том числе приглашая ведущих специалистов из других городов и стран.





Весь кампус можно будет отдать под студенческое самоуправление.





Многие решения общественных территорий и пространств можно также отдать под эксперименты студентам-архитекторам и дизайнерам.





Близость ко многим вузам, которые могут принять участие в формировании кампуса и стать его резидентами. В радиусе +/- 3 км (или 15 минут на велосипеде) находятся такие учебные заведения, как: КубГТУ на Московской, КГИК, Университет МВД, Академия ИМСИТ, Колледж электронного приборостроения, Архитектурно-строительный техникум и пр. — все они могут стать резидентами межвузовского кампуса. Туда же, кстати, можно отправить многострадальный IT-парк и аналогичные проекты.

Как это можно реализовать Понятно, что это уже вопрос межведомственного масштаба и для реализации потребуется участие в ряде федеральных программ, в том числе по развитию высшего образования и повышения его качества. Но оно того стоит. Это не просто снести район и снова застроить высотками, но уже по юридическому фэншую. Поскольку большинство домов и квартир были построены в нарушение закона и в принципе легко отчуждаются через суды, вопрос выкупа квартир и участков в пользу Минобрнауки будет несложными, а с учетом цен, еще и не таким накладным. Кто успел легализовать полностью свою недвижимость — тоже будет не в проигрыше. Недвижимость внутри кампуса может сдаваться частными собственниками в найм студентам, обучающимся на коммерческой основе. Там же можно возвести небольшие учебные корпуса либо для действующих вузов, либо для совершенно нового, который был бы создан уже на территории кампуса (или рядом).

Всю территорию, которая освободится от автомобилей, парковок и дорог, озеленить и организовать общественные пространства. Первые этажи, которые изначально планировались под коммерцию, отдать под лекционные залы и аудитории, которыми смогут пользоваться вузы — резиденты кампуса.

Остальные помещения, включая цоколи, отдать под лаборатории, мастерские, офисы инновационных компаний, дабы там появлялись свои Джобсы и Цукерберги.