В Музыкальном микрорайоне Краснодара планируют построить поликлинику, два детсада и две школы

В администрации Краснодара 13 декабря сказали о планах по проектированию и строительству соцобъектов в Музыкальном микрорайоне и рядом с ним

По планам мэрии города, поликлиника может появиться на улице Солнечной. Для учреждения планируют отвести участок площадью 11,8 тыс. кв. метров. Для него в 2020 году должны разработать проектно-сметную документацию, после чего поликлинику смогут построить на деньги инвесторов.

Проектирование детских садов, школ и поликлиники власти обсудили на встрече с местными жителями.

На улице Петра Метальникова, 32 собираются построить детский сад на 280 мест. По словам директора департамента строительства Краснодара Артема Аганова, застройщик уже выделил деньги для выкупа детсада. Планируется, что дошкольное учреждение начнут строить в конце 2020 года.

Другой детский сад может появиться на Московской, 112/1. К его строительству собираются приступить в 2021 году.

«Для того, чтобы его строительство стало возможным, была проведена большая работа: снесены некоторые строения, которые мешали размещению детского сада, были объединены земельные участки», — отметили в пресс-службе мэрии.