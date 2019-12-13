В Музыкальном микрорайоне Краснодара в 2020 году построят 12 дорог

Краснодарский край

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Власти Краснодара 13 декабря рассказали о строительстве дорог и благоустройстве в Музыкальном микрорайоне

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что администрация уже подготовила необходимые проекты планировки и межевания территорий. Сейчас земли под будущими дорогами переводят в муниципальную собственность, а в 2020 году должен начаться поэтапный ремонт.

Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что сейчас проектируют дороги по улице Есенина от Солнечной до Гомельской и от Гомельской до Петра Метальникова. Второй участок планируют закончить в середине 2020 года. После проектирования департамент будет просить финансирование, чтобы начать ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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В целом в Музыкальном микрорайоне построят 12 улиц — из них по проекту восемь участков дорог сделают асфальтовыми, а на других четырех участках построят ливневую канализацию. В 2021 году планируют начать ремонт следующих дорог:

  • улица Мусорского от Агрохимической до дома № 17;
  • улица Дунаевского от Агрохимической до дома 22а;
  • улица Рахманинова от Агрохимической до дома № 34;
  • улица Прокофьева от Агрохимической до дома № 27;
  • улица Алмазная от Московской до Агрохимической;
  • улица Суздальская от Алмазной до Гомельской;
  • улица Ангарская от Московской до Агрохимической;
  • проезд Ангарский от Московской до Агрохимической;
  • улица Гомельская от Московской до Есенина;
  • улица Агрохимическая от Мусорского до Солнечной;
  • улица Алмазная от Агрохимической до Хаджинова;
  • улица Шаляпина от Есенина до Российской.

Кроме того, власти заявили, что у них уже есть муниципальный контракт на строительно тротуара по улице Шаляпина от Агрохимической до Российской. Также в 2020–2021 годах планируют отремонтировать три улицы по периметру микрорайона:

  • улица Московская от 40-летия Победы до Жигулевской;
  • улица Петра Метальникова от Российской до Ростовского Шоссе;
  • улица Российская от Солнечной до Пригородной.

До конца года в микрорайоне планируют провести ямочный ремонт на улицах Рахманинова, Прокофьева и Адлерской.

Напомним, в середине ноября жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги. Всего в Музыкальном микрорайоне 55 многоквартирных домов владеют землей, которая фактически является частью дорог. В начале лета Первышов во время встречи с жителями района призвал их голосовать за возвращение дорог в собственность города.

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