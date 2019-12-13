В Музыкальном микрорайоне Краснодара в 2020 году построят 12 дорог
Власти Краснодара 13 декабря рассказали о строительстве дорог и благоустройстве в Музыкальном микрорайоне
Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что администрация уже подготовила необходимые проекты планировки и межевания территорий. Сейчас земли под будущими дорогами переводят в муниципальную собственность, а в 2020 году должен начаться поэтапный ремонт.
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что сейчас проектируют дороги по улице Есенина от Солнечной до Гомельской и от Гомельской до Петра Метальникова. Второй участок планируют закончить в середине 2020 года. После проектирования департамент будет просить финансирование, чтобы начать ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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В целом в Музыкальном микрорайоне построят 12 улиц — из них по проекту восемь участков дорог сделают асфальтовыми, а на других четырех участках построят ливневую канализацию. В 2021 году планируют начать ремонт следующих дорог:
- улица Мусорского от Агрохимической до дома № 17;
- улица Дунаевского от Агрохимической до дома 22а;
- улица Рахманинова от Агрохимической до дома № 34;
- улица Прокофьева от Агрохимической до дома № 27;
- улица Алмазная от Московской до Агрохимической;
- улица Суздальская от Алмазной до Гомельской;
- улица Ангарская от Московской до Агрохимической;
- проезд Ангарский от Московской до Агрохимической;
- улица Гомельская от Московской до Есенина;
- улица Агрохимическая от Мусорского до Солнечной;
- улица Алмазная от Агрохимической до Хаджинова;
- улица Шаляпина от Есенина до Российской.
Кроме того, власти заявили, что у них уже есть муниципальный контракт на строительно тротуара по улице Шаляпина от Агрохимической до Российской. Также в 2020–2021 годах планируют отремонтировать три улицы по периметру микрорайона:
- улица Московская от 40-летия Победы до Жигулевской;
- улица Петра Метальникова от Российской до Ростовского Шоссе;
- улица Российская от Солнечной до Пригородной.
До конца года в микрорайоне планируют провести ямочный ремонт на улицах Рахманинова, Прокофьева и Адлерской.
Напомним, в середине ноября жильцы двух многоэтажек в Музыкальном микрорайоне передали мэрии землю, чтобы на ней сделали дороги. Всего в Музыкальном микрорайоне 55 многоквартирных домов владеют землей, которая фактически является частью дорог. В начале лета Первышов во время встречи с жителями района призвал их голосовать за возвращение дорог в собственность города.
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