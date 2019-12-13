В Музыкальном микрорайоне Краснодара в 2020 году построят 12 дорог

Власти Краснодара 13 декабря рассказали о строительстве дорог и благоустройстве в Музыкальном микрорайоне

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал, что администрация уже подготовила необходимые проекты планировки и межевания территорий. Сейчас земли под будущими дорогами переводят в муниципальную собственность, а в 2020 году должен начаться поэтапный ремонт. Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Евгений Беляков рассказал, что сейчас проектируют дороги по улице Есенина от Солнечной до Гомельской и от Гомельской до Петра Метальникова. Второй участок планируют закончить в середине 2020 года. После проектирования департамент будет просить финансирование, чтобы начать ремонт, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В целом в Музыкальном микрорайоне построят 12 улиц — из них по проекту восемь участков дорог сделают асфальтовыми, а на других четырех участках построят ливневую канализацию. В 2021 году планируют начать ремонт следующих дорог: улица Мусорского от Агрохимической до дома № 17;

улица Дунаевского от Агрохимической до дома 22а;

улица Рахманинова от Агрохимической до дома № 34;

улица Прокофьева от Агрохимической до дома № 27;

улица Алмазная от Московской до Агрохимической;

улица Суздальская от Алмазной до Гомельской;

улица Ангарская от Московской до Агрохимической;

проезд Ангарский от Московской до Агрохимической;

улица Гомельская от Московской до Есенина;

улица Агрохимическая от Мусорского до Солнечной;

улица Алмазная от Агрохимической до Хаджинова;

улица Шаляпина от Есенина до Российской.

Кроме того, власти заявили, что у них уже есть муниципальный контракт на строительно тротуара по улице Шаляпина от Агрохимической до Российской. Также в 2020–2021 годах планируют отремонтировать три улицы по периметру микрорайона: улица Московская от 40-летия Победы до Жигулевской;

улица Петра Метальникова от Российской до Ростовского Шоссе;

улица Российская от Солнечной до Пригородной. До конца года в микрорайоне планируют провести ямочный ремонт на улицах Рахманинова, Прокофьева и Адлерской.