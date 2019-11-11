«"Краснодар" по качеству выдал одну из лучших выездных игр в сезоне». Артур Каратай о матче «Локомотив» — «Краснодар»
Спортивный аналитик Артур Каратай — о составах, ошибках и судействе на матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».
Черкизово — традиционно неудобный выезд для большинства команд. Но если и можно было абстрактно найти подходящий момент для матча с «Локо», то это как раз тот случай. У Семина кадровая ситуация после «Ювентуса» стала совсем плохой, даже несмотря на возвращение Смолова и Антона Миранчука. Минус Баринов, минус Чорлука, а тут еще и Рыбус на разминке получил травму. Но у «Локомотива» были лишние сутки на восстановление, в таких случаях это играет значимую роль.
В итоге «Краснодар» по качеству выдал одну из лучших выездных игр в сезоне. Мяч хорошо ходил внизу, а команда хоть и не идеально, но регулярно прессинговала соперника. Голевых моментов было точно больше, у Берга и Ари были явные возможности в чужой штрафной, а в концовке запорол свой шанс Игнатьев. К слову, Ману Фернандеш опять вышел слева, и это дало баланс фланговой игре. А вот Шапи находится не в лучшей форме, у него много брака в финальной трети атак. Возможно, молодому игроку нужна передышка, как тут не соскучиться по Вандерсону.
Другая актуальная проблема — напарник Вильены в центре поля. Вчера Мусаев усадил на лавку Ольссона и дал шанс Камболову. И лучше не стало. Да, в эпизоде с голом Крыховяка Мариу фолил на Камболове, но такие фолы часто свистятся 50/50, уж в Англии точно бы бровью судьи не повели. А суть в том, что опорный полузащитник не имеет никакого права надеяться на арбитра и рисковать в ситуации, когда твоя команда получает контратаку с численным превосходством соперника. Впрочем есть шанс, что сразу после перерыва на матчи сборных мы уже увидим Газинского.
И еще о судействе. Безбородов вчера принял несколько спорных решений, а самые жаркие споры развернулись на эпизоде со столкновениям Ари и Крыховяка. Оба шли на мяч головой, поляк был первый и в итоге получил удар в затылок. Ари заслуженно удостоился желтой карточки, но по мнению представителей «Локомотива» — этот эпизод тянул на удаление. Мои попытки найти прецеденты удалений после столкновения головами не увенчались успехом, так что рискну предположить, что желтая карточка в данной эпизоде — правильная мера наказания.
Но основные претензии по части судейства я адресую боковым арбитрам. На матче работал ВАР, все спорные эпизоды отсматривались. И какого черта боковые судьи махали флажками с усердием голодного сотрудника ДПС на Драмтеатре в ночь с пятницы на субботу — я не понимаю. Как минимум в двух случаях это привело бы к громкому скандалу — на своих промахах Берг и Игнатьев находились в чистом положении, несмотря на сигналы лайнсмена. Но если бы забили, Александру Егорову пришлось бы искать новые цитаты из своего сборника судейских понятий о справедливости.
Теперь нас ждет последняя в этом году пауза на матчи сборных. А сразу после нее — выезд в Тулу, где «Краснодар» не сможет рассчитывать на перебравших карточки Ари, Спайича и Ольссона. И если не произойдет чего-то непредвиденного, мы увидим в старте Фьолусена, Камболова и кого-то из пары Уткин-Стоцкий, в зависимости от позиции Ману Фернандеша. Возможное возвращение Газинского и Вандерсона если и случится, то вряд ли с первых минут. Но пока не забивайте этим голову, у нас тут сборная готовится на Евро-2020 выйти.)
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Мнения
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.