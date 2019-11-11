«"Краснодар" по качеству выдал одну из лучших выездных игр в сезоне». Артур Каратай о матче «Локомотив» — «Краснодар»

Спортивный аналитик Артур Каратай — о составах, ошибках и судействе на матче 16-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом».

Черкизово — традиционно неудобный выезд для большинства команд. Но если и можно было абстрактно найти подходящий момент для матча с «Локо», то это как раз тот случай. У Семина кадровая ситуация после «Ювентуса» стала совсем плохой, даже несмотря на возвращение Смолова и Антона Миранчука. Минус Баринов, минус Чорлука, а тут еще и Рыбус на разминке получил травму. Но у «Локомотива» были лишние сутки на восстановление, в таких случаях это играет значимую роль.

В итоге «Краснодар» по качеству выдал одну из лучших выездных игр в сезоне. Мяч хорошо ходил внизу, а команда хоть и не идеально, но регулярно прессинговала соперника. Голевых моментов было точно больше, у Берга и Ари были явные возможности в чужой штрафной, а в концовке запорол свой шанс Игнатьев. К слову, Ману Фернандеш опять вышел слева, и это дало баланс фланговой игре. А вот Шапи находится не в лучшей форме, у него много брака в финальной трети атак. Возможно, молодому игроку нужна передышка, как тут не соскучиться по Вандерсону.

Другая актуальная проблема — напарник Вильены в центре поля. Вчера Мусаев усадил на лавку Ольссона и дал шанс Камболову. И лучше не стало. Да, в эпизоде с голом Крыховяка Мариу фолил на Камболове, но такие фолы часто свистятся 50/50, уж в Англии точно бы бровью судьи не повели. А суть в том, что опорный полузащитник не имеет никакого права надеяться на арбитра и рисковать в ситуации, когда твоя команда получает контратаку с численным превосходством соперника. Впрочем есть шанс, что сразу после перерыва на матчи сборных мы уже увидим Газинского.