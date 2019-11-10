«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом»

ФК «Краснодар» 10 ноября встретился с «Локомотивом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги

Игра прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч в ворота гостей на 41-й минуте отправил московский полузащитник Гжегож Крыховяк. Ответный гол на 47-й минуте забил нападающий черно-зеленых Маркус Берг.

После этого матча «быки» все также занимают пятую строчку турнирной таблицы, а «Локомотив» — вторую.

В следующем туре РПЛ черно-зеленые на выезде сыграют с тульским «Арсеналом» 24 ноября.