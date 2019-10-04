«Я даже и не знаю, чем объяснить такую глупость». Артур Каратай в поисках причин очередного фиаско «Краснодара»
«Ни одного удара в створ, слабое владение мячом, масса упущенных атак и, как следствие, пропущенный мяч», — рассказывает о причинах поражения «Краснодара» журналист и аналитик Артур Каратай.
А вы знали, что «Хетафе» — одна из самых ненавистных команд в Испании? Отчасти из-за географии и того факта, что этот клуб из пригорода Мадрида в свое время никак не хотел набирать очки в играх с «Реалом». Но в основном — из-за своего стиля игры, нехарактерного для Ла Лиги. Некоторые отголоски этого стиля вы могли вчера наблюдать воочию: постоянные паузы, имитация серьезных травм, много борьбы и забросов, масса фолов и провокаций. Именно так «Хетафе» при Пепе Бордаласе в прошлом сезоне ушатал половину чемпионата Испании.
Но в первом тайме создавалось впечатление, что тренерский штаб «Краснодара» вместо разбора игры «Хетафе» обсуждал с командой заключительный сезон «Игры Престолов». Да, я готовил вас к упрощению игры «Краснодара» и даже указал, что при наличии одновременно Ари и Берга в составе это возможно с теми соперниками, которых можно продавить. Но грузить вперед верхом без Ари против команды, которая стаю собак съела на таком футболе? Я даже и не знаю, чем объяснить такую глупость.
Вот, например, субтильный Намли действовал против огроменного камерунского защитника Ниома, которому надень на шею золотые цепи — и вылитый охранник одного из ночных клубов Майами. И все равно даже ему мяч часто доставляли верхом. «Краснодар» сам поставил себя в ситуацию, когда стал играть в удобной для соперника манере. В итоге в первом тайме — ни одного удара в створ, слабое владение мячом, масса упущенных атак и, как следствие, пропущенный мяч.
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А потом вышел Ари, и все поменялось. Стали цеплять за мяч после верховых передач, появились атаки первым темпом. Спросите — почему форварда сразу не бросили в бой? Ответ на поверхности: Ари — возрастной игрок, а в воскресенье у команды матч со «Спартаком». И как бы Матвеев после матча не убеждал в том, что в «Краснодаре» никто не собирается жертвовать Лигой Европы, есть ощущение, что все же в клубе приоритет отдан чемпионату. Возможно, ситуация изменится тогда, когда в Лигу Европы придут серьезные деньги для участников. Говорят, это случится уже через несколько лет, после введения еще одного еврокубка и, соответственно, уменьшения команд в самой Лиге Европы.
Вообще, о кадровой ситуации в «Краснодаре» лучше всего говорит тот факт, что Мусаеву приходится уже сейчас бросать в бой Фернандеша, который и близко даже не в своих лучших кондициях. Вчера он проиграл вообще всю борьбу и отметился лишь верховой передачей в район второго яруса. Да и вообще на отдых времени нет — со «Спартаком» тут всегда получаются огненные матчи, независимо от состояния соперников. А потом уж и пауза будет очередная на сборные. Вчера полупустой стадион можно было объяснить поздним началом, но в воскресенье у вас таких оправданий не будет.
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