«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

3 октября футбольный клуб «Краснодар» провел домашний матч Лиги Европы против испанского «Хетафе»

Счет открыл испанский нападающий Анхель на 36-й минуте, а на 61-й оформил дубль. На 69-й минуте Ари забил ответный гол с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова.

На 81-й минуте игрок испанского клуба Давид Тимор получил вторую желтую карточку, так что гости остались в меньшинстве. Однако «Краснодар» не смог воспользоваться преимуществом, исход встречи — 1:2.

После двух туров «быки» занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Следующий матч в рамках Лиги Европы они проведут 24 октября в гостях у турецкого «Трабзонспора».

Как сообщали Юга.ру, в первом матче группового этапа турнира черно-зеленые с разгромным счетом проиграла швейцарскому «Базелю».