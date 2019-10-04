«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
3 октября футбольный клуб «Краснодар» провел домашний матч Лиги Европы против испанского «Хетафе»
Счет открыл испанский нападающий Анхель на 36-й минуте, а на 61-й оформил дубль. На 69-й минуте Ари забил ответный гол с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова.
На 81-й минуте игрок испанского клуба Давид Тимор получил вторую желтую карточку, так что гости остались в меньшинстве. Однако «Краснодар» не смог воспользоваться преимуществом, исход встречи — 1:2.
После двух туров «быки» занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Следующий матч в рамках Лиги Европы они проведут 24 октября в гостях у турецкого «Трабзонспора».
Как сообщали Юга.ру, в первом матче группового этапа турнира черно-зеленые с разгромным счетом проиграла швейцарскому «Базелю».
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