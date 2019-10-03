«Краснодар» уступил «Хетафе» в домашнем матче Лиги Европы

Счет на 36-й минуте открыл нападающий испанского клуба Анхель. На 61-й минуте Рауль Гарсия со стандарта отправил мяч в штрафную, откуда Анхель забил второй мяч в дальний угол ворот «Краснодара». На 69-й минуте Ари забил ответный гол с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова.

На 81-й минуте игрок гостей Давид Тимор получил вторую желтую карточку за грубую игру в центре поля, после чего гости остались в меньшинстве. Однако это не повлияло на исход поединка — 1:2.