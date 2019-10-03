«Краснодар» уступил «Хетафе» в домашнем матче Лиги Европы
Футбольный клуб «Краснодар» 3 октября провел матч Лиги Европы против испанского «Хетафе»
Прогноз Артура Каратая на матч «Краснодар» — «Хетафе»:
Встреча 2-го тура группового этапа завершилась победой гостей.
Счет на 36-й минуте открыл нападающий испанского клуба Анхель. На 61-й минуте Рауль Гарсия со стандарта отправил мяч в штрафную, откуда Анхель забил второй мяч в дальний угол ворот «Краснодара». На 69-й минуте Ари забил ответный гол с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова.
На 81-й минуте игрок гостей Давид Тимор получил вторую желтую карточку за грубую игру в центре поля, после чего гости остались в меньшинстве. Однако это не повлияло на исход поединка — 1:2.
За игрой с трибун наблюдали 20 тыс. 35 болельщиков. Для них продлили время работы общественного транспорта в районе стадиона.
После двух матчей черно-зеленые занимают последнее место в группе, не набрав ни одного очка. Такая же ситуация у ЦСКА, который сегодня со счетом 0:2 уступил «Эспаньолу».
Следующий матч в рамках Лиги Европы «быки» проведут 24 октября в гостях у турецкого «Трабзонспора». Очередную домашнюю игру «Краснодар» проведет 6 октября в рамках чемпионата России, соперником станет московский «Спартак».
Главный тренер «Краснодара»:
Как сообщали Юга.ру, в первом матче группового этапа команда Мурада Мусаева с разгромным счетом проиграла швейцарскому «Базелю». Это поражение стало для «Краснодара» самым крупным в истории еврокубков.
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