Школам Краснодара присвоили имена героев Советского Союза и России
В Краснодаре депутаты 29 августа присвоили десяткам школ имена героев Советского Союза и России
Такое решение приняли депутаты городской думы на внеочередном, 80-м заседании. Присвоение имен связано с подготовкой к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
«Школы нашего города будут носить имена лучших людей — Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска», — сказала спикер парламента Краснодара Вера Галушко.
Всего имена получат 59 краснодарских школ.
- школа № 1 — имя Героя Советского Союза Евгении Рудневой;
- школа № 2 — имя погибшей в боях на «голубой линии» жительницы Краснодара Галины Бущик;
- лицей № 4 — имя 57-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны;
- школа № 5 — имя Героя Советского Союза Василия Громакова;
- школа № 10 — имя 59-ой гвардейской Краснознаменной Краматорской стрелковой дивизии;
- гимназия № 18 — имя Героя Советского Союза Анатолия Березового;
- школа № 19 — имя Героя Советского Союза Марины Расковой;
- школа № 20 — имя участника Великой Отечественной войны Павла Тюляева;
- школа № 22 — имя Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева;
- гимназия № 23 — имя Героя Советского Союза Николая Жугана;
- гимназия № 25 — имя Героя Советского Союза Петра Гаврилова;
- школа № 29 — имя погибшего в Афганистане выпускника школы Игоря Рысьева;
- школа № 34 — имя Гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамённого полка ордена Суворова;
- школа № 35 — имя Героя Советского Союза Евгения Костылёва;
- гимназия № 36 — имя Екатерининской гимназии, которым учебное заведение было наименовано в честь Екатерины II в. 1898 году;
- школа № 37 — имя Героя Советского Союза Алексея Леженина;
- школа № 38 — имя Героя Советского Союза Татьяны Макаровой;
- школа № 39 — имя Героя Советского Союза Валерия Чкалова;
- гимназия № 40 — имя участника Великой Отечественной войны, бывшего директора гимназии Виктора Буглакова;
- школа № 41 — имя гвардии полковника, командира 8-й мотострелковой Бобруйской Краснознаменной ордена Суворова и Кутузова бригады Михаила Шемякина;
- школа № 43 — имя Героя Советского Союза Цезаря Куникова;
- гимназия № 44 — имя фронтовика, педагога Михаила Тальского;
- школа № 46 — имя Героя Советского Союза Георгия Невкипелова;
- школа № 47 — имя Героя Советского Союза Ивана Тушева;
- школа № 49 — имя Героя Советского Союза Михаила Вишневского;
- школа № 50 — имя участницы Великой Отечественной войны, педагога школы Нины Фурсовой;
- школа № 51 — имя Аркадия Гайдара;
- школа № 52 — имя Героя Советского Союза Якова Кобзаря;
- школа № 53 — имя Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной;
- гимназия № 54 — имя батальонного комиссара, инструктора политотдела 75-й стрелковой дивизии Василия Коцаренко;
- школа № 55 — имя Героя Советского Союза Степана Передерия;
- школа № 57 — имя Героя Советского Союза Александра Назаренко;
- школа № 60 — имя российского и советского воина Николая Кириченко;
- школа № 61 — имя Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко;
- школа № 62 — имя советского воина, участника Великой Отечественной войны Николая Бугаец;
- школа № 63 — имя Героя Советского Союза Фёдора Толбухина;
- лицей № 64 — имя погибшего в Афганистане выпускника лицея Вадима Миронова;
- школа № 67 — имя Героя Советского Союза Евгения Савицкого;
- школа № 68 — имя Героев — танкистов;
- гимназия № 69 — имя погибшего в Афганистане жителя Краснодара Сергея Пахно;
- школа № 70 — имя Героя Советского Союза Дмитрия Мирошниченко;
- школа № 71 — имя советского писателя и поэта, военного корреспондента Константина Симонова;
- школа № 74 — имя участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Краснодара Виктора Васильченко;
- школа № 75 — имя Героя Советского Союза Степана Бреуса;
- школа № 79 — имя Героя Советского Союза Семёна Кокоры;
- школа № 80 — имя Героя Советского Союза Анатолия Серова;
- школа № 81 — имя Защитников Пашковской переправы;
- школа № 82 — имя 30-й Иркутской Дивизии;
- школа № 83 — имя Героя Советского Союза Евгении Жигуленко;
- школа № 85 — имя погибшего в Афганистане Валерия Иванкина;
- школа № 86 — имя погибшего в Чеченской Республике выпускника школы Сергея Хрычева;
- школа № 87 — имя Героя Советского Союза Емельяна Герасименко;
- гимназия № 88 — имя Героя Советского Союза Андрея Чернова;
- лицей № 90 — имя Героя Российской Федерации Вячеслава Евскина;
- гимназия № 92 — имя Героя Российской Федерации Александра Аверкиева;
- школа № 93 — имя участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина Краснодара Кронида Обойщикова;
- школа № 94 — имя Героя Советского Союза Ивана Рослого;
- школа № 95 — имя Героя Советского Союза Ивана Романенко;
- школа № 96 — имя Героя Российской Федерации Владислава Посадского.
Также депутаты одобрили решение об установке бюстов прославленных российских и советских воинов. Это герои России Александр Аверкиев и Владимир Сарабеев, Герой Советского Союза Георгий Бочарников и дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов. Бронзовые бюсты Александра Аверкиева и Владимира Сарабеева появятся на общественных территориях, Виктора Леонова и Георгия Бочарникова — в городских школах, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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