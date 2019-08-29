Школам Краснодара присвоили имена героев Советского Союза и России

Также депутаты одобрили решение об установке бюстов прославленных российских и советских воинов. Это герои России Александр Аверкиев и Владимир Сарабеев, Герой Советского Союза Георгий Бочарников и дважды Герой Советского Союза Виктор Леонов. Бронзовые бюсты Александра Аверкиева и Владимира Сарабеева появятся на общественных территориях, Виктора Леонова и Георгия Бочарникова — в городских школах, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Школы нашего города будут носить имена лучших людей — Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации. В каждой школе, которая сегодня получит право носить имя героя, либо создан музей, уголок славы, либо установлена памятная доска», — сказала спикер парламента Краснодара Вера Галушко.

Такое решение приняли депутаты городской думы на внеочередном, 80-м заседании. Присвоение имен связано с подготовкой к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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