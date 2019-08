«Получить по морде в драке — удел любого футбольного клуба». Обзор игры «Олимпиакос» — «Краснодар»

Помните знаменитый призыв молодой Сары Коннор в первом «Терминаторе»? «On your feet, soldier! On your feet!» («Вставай на ноги, солдат! На ноги!» — прим. Юга.ру). Не, это я не к команде обращаюсь, а к вам. Вытрите слезы, сопли и прочие жидкости. Получить по морде в драке — удел любого футбольного клуба. А футбольная жизнь — она еще контрастнее обычной. Конечно, где-то в Португалии сейчас президент одного футбольного клуба наверняка злорадственно потягивает портвейн за обедом. Но поверьте, помимо солидного денежного куша «Краснодар» вчера ничего глобально не проиграл.