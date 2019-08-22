«Получить по морде в драке — удел любого футбольного клуба». Обзор игры «Олимпиакос» — «Краснодар»

Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о чувствительном поражении команды Мурада Мусаева и неожиданно призывает не делать из этого трагедии.

Помните знаменитый призыв молодой Сары Коннор в первом «Терминаторе»? «On your feet, soldier! On your feet!» («Вставай на ноги, солдат! На ноги!» — прим. Юга.ру). Не, это я не к команде обращаюсь, а к вам. Вытрите слезы, сопли и прочие жидкости. Получить по морде в драке — удел любого футбольного клуба. А футбольная жизнь — она еще контрастнее обычной. Конечно, где-то в Португалии сейчас президент одного футбольного клуба наверняка злорадственно потягивает портвейн за обедом. Но поверьте, помимо солидного денежного куша «Краснодар» вчера ничего глобально не проиграл.

Тут вот какое дело. У такого счета всегда две стороны — сила одной команды и ошибки другой. «Олимпиакос» явил миру именно те козыри, о которых мы знали — сбалансированность, надежность и голод. Хороший такой футбольный голод. Греки вчера были как опытная гиена. Не атаковали открыто, а ждали ошибок жертвы и мгновенно за них кусали. А «Краснодар» всего лишь сыграл обычный матч. Думаете Камболов так в центре не лажает в матчах чемпионата? Да ошибается конечно. Просто «Уфа» не имеет такого исполнительского мастерства, чтобы тут же в несколько касаний довести до остроты.

Да, можно сетовать на раннюю травму Кабеллы, на паршивые кондиции Берга, на тяжелый график и испепеляющую атмосферу стадиона в Греции. Но извольте: хотите в Лигу Чемпионов — не надо ждать красной дорожки. Для «Олимпиакоса» деньги от Лиги Чемпионов — это чуть ли не вопрос выживания клубного бюджета. Удача любит подготовленных, и по всей видимости «Краснодар» пока не готов к тому, чтобы проходить вот так команды типажа «Атлетико»: настырные и до жути организованные.

Сегодня неоднократно слышал — мол, развалился «Краснодар» и довел до 0:4. Так, господа, лезть вперед — это клубная философия. Вы думали Мусаев при 0:2 даст команду запереться в обороне и надеяться на ответный матч? Стратегически это может и было оправдано, но как вы потребуете от злых из-за результата игроков сидеть в защите и не пытаться исправить ситуацию? У «Краснодара» плохо ходил мяч, не получался прессинг и почти не было остроты. В этом и дайте разобраться тренерскому штабу. Но никак не в том, что команда пыталась решить проблемы у чужих ворот, а не оплакивала их у своих.