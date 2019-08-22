«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в матче Лиги чемпионов

Краснодарский край, В мире

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Футболисты «Краснодара» крупно проиграли греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Встреча, прошедшая на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирее, завершилась со счетом 4:0. Голы в составе хозяев провели Мигель Герреро (30-я минута), Лазар Ранджелович (78, 85) и Даниеэль Поденсе (89).

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Ответная игра пройдет в Краснодаре 27 августа. Команда, победившая в двухматчевом противостоянии, выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

По данным УЕФА, все 32 команды, прошедшие в групповой этап турнира, гарантированно получат по 15,25 млн евро. Помимо этого между всеми участниками плей-офф разделят 30 млн евро — в случае вылета команды получат по 5 млн евро.

Как сообщали Юга.ру, «Краснодар» впервые в своей истории попал в квалификационный турнир Лиги чемпионов УЕФА, одержав победу над «Порту» 13 августа.

Лига чемпионов ФК «Краснодар» Футбол

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