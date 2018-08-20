После дефолта. Как росли цены в России 1998 года

20 лет назад, в августе 1998 года, в России произошел дефолт, который дал старт самому серьезному финансовому кризису в современной истории России. Цены на многие товары всего за несколько месяцев выросли в два-три раза.

Портал Юга.ру предлагает читателям вспомнить, как после августа 98-го росли потребительские цены на основные продукты. В материале представлены официальные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Лидерами по росту цен из представленных продуктов стали куриные яйца и сахар. Менее чем за полгода они подорожали в три раза — на 216% и 218% соответственно. Также ощутимо выросли цены на растворимый кофе (+193%) и сливочное масло (+194%).

Чуть меньше рост цен сказался на гречневой крупе и куриных окорочках. Однако и они подорожали более чем в два раза — на 112% и 139%. Менее чем в два раза подорожали молоко (+69%) и колбаса (+57%).

Меньше всего из представленных товаров подорожала водка — всего на 16%. Пиво также подорожало относительно ненамного — на 27%. Отечественный коньяк подорожал более серьезно, однако и его цена выросла менее чем в два раза — на 78%.

Лекарственные препараты, как и алкоголь, также подорожали менее чем в два раза. Однако цены и на корвалол (+47%), и на аспирин (+40%), и на йод (+23%) выросли больше, чем цены на водку.

Цена на бензин выросла почти на треть (+30%). Стиральный порошок и мыло подорожали более чем в два раза — на 144% и 131% соответственно.

Согласно данным того же Росстата, средняя зарплата в России в 1998 году составляла 1051 рубль. В июле она составляла 1110 рублей, в сентябре — 1112 рублей, в декабре — 1482 рубля.

Портал Юга.ру попросил экономиста Григория Баженова прокомментировать, следят ли люди сейчас за ценами и за курсами валют, остался ли 98-й в памяти и как дефолт повлиял на людей, на их политический выбор и на их экономическое поведение.

Григорий Баженов кандидат экономических наук, научный сотрудник экономического факультета МГУ

— Разговоры о динамике курса рубля в последние пять лет, безусловно, занимают значительное место в обсуждениях обывателей. Причина достаточно простая — рубль относительно доллара вышел из равновесного коридора, в котором находился порядка 15 лет и который в свою очередь был ярким символом макроэкономической стабильности для населения. Конечно, учитывая, что после обвала рубля цены на многие импортные товары и товары, в производстве которых значимой является импортная компонента, увеличились, люди внимательно стали следить и за ценами на товары и услуги. Более того, в конце 2014 года многие ожидали еще более катастрофической девальвации рубля, чем в конечном итоге произошла: люди побежали в магазины техники и электроники и тратили там свои сбережения, чтобы конвертировать нестабильные рубли в предметы с более-менее устойчивой ценностью. Нужно отметить, что в условиях стагнации (а по некоторым данным, и падения) реальных доходов, которая наблюдается вот уже несколько лет, каждый из нас озабочен проблемами роста цен. Кроме того, социальные опросы показывают, что в целом люди оценивают рост цен намного выше, чем демонстрирует официальная статистика. Конечно, это также свидетельствует о наблюдении за динамикой цен и курса рубля. В памяти людей 98-й год, конечно, остался. Дефолт — это своего рода пик 90-х, в том числе и пик негатива относительно лихого десятилетия. Уже отмеченная мной выше история о скупке электроники есть не что иное, как урок, вынесенный населением России.

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