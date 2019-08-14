«Галицкий играет в сложнейшую из игр». Василий Уткин о победе «Краснодара» в честь дня рождения владельца

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассуждает, что победу «Краснодара» над «Порту» и проход «быков» в следующий раунд Лиги чемпионов едва ли можно назвать подарком владельца клуба Сергея Галицкого себе на день рождения. Последнему исполнилось сегодня, 14 августа, 52 года. Сегодня у Галицкого день рождения. Об этом многие говорят и пишут, нельзя пройти мимо такого красивого совпадения — грандиозная победа и собственный праздник! Но мне немного режет слух почти столь же употребительная формулировка «сам себе сделал подарок». Во-первых, не сам. Президент на поле не выходит. Мне кажется иногда, что в этом важный смысл того, что приводит серьезных коммерсантов в футбол. Немного упрощаю, но в бизнесе, если ты все делаешь правильно, успех придет. Если нет — ты разберешься, почему. Если начнет барахлить твое дело, ты засучишь рукава, сам внедришься в ситуацию и перевернешь ее к лучшему.

В футболе ты должен все сделать сам, а потом вручить судьбу успеха другим. А сам можешь только смотреть. Я это однажды рассказал Евгению Чичваркину, от которого, кстати, когда-то узнал о существовании Галицкого и его суперуспешного ритейла. Чичваркин восхищался Галицким (это была весна 2006 года), с усмешкой говоря о его увлечении футболом. Сам Чичваркин был воинственно равнодушен к игре. «Если я когда-нибудь заговорю об идее купить футбольный клуб, я велел помощнице сразу вызывать психовоз», — приговаривал он. Я Чичваркину тогда в ответ пересказал эту формулу. Когда надоест успех, которого ты добиваешься по накатанному и отработанному пути, ты купишь себе клуб в Англии — сказал как-то так. Ну, наполовину-то прав оказался. Хи-хи. [Бизнесмен, создатель «Евросети» Евгений Чичваркин эмигрировал в Великобританию, где открыл винный бутик Hedonism Wines и ресторан HIDE — прим.] Чичваркин тогда ответил — интересно, я об этом не думал. Галицкий играет в сложнейшую из игр. Не футбол — управление футболом. Весь цимес, что ты это делаешь опосредованно. Так что, возвращаясь к теме дня рождения, — не сам себе, это раз. Но и два — не подарок. Эта история, про «Краснодар», прекрасна с разных сторон. Но это большой кусок жизни. Не стоит считать это сплошной радостью.

Когда я познакомился с Галицким, я спрашивал его, разумеется, о многом, о «Краснодаре» известно было мало. Среди прочего спросил его о Сергее Вахрушеве. Это первый тренер «Краснодара» в профессиональном статусе. Он ни до, ни после никогда не тренировал. — Так он и не тренер, — молниеносно ответил Сергей.

— ???

— Он менеджер нашей компании. Я тогда считал, что тренер — это не профессия.

— ?????

— Нет, щас я понимаю, что ошибался. Без специальных знаний нельзя, но согласитесь, Василий, то, что тренер — это частный случай менеджера, куда важнее. С Вахрушевым, который был тренером, не будучи тренером, я так и не познакомился. Зато познакомился уже тогда с Хашигом (Владимир Хашиг, гендиректор ФК «Краснодар» — прим.), который врач вообще-то (сейчас правая рука Галицкого). Позже я свел приятельство с Арамом Фундукяном (коммерческий директор «Краснодара» — прим.), ныне тоже правая рука Галицкого. Он тоже не тренер и не футболист. Такая вот команда.