«Галицкий играет в сложнейшую из игр». Василий Уткин о победе «Краснодара» в честь дня рождения владельца
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин рассуждает, что победу «Краснодара» над «Порту» и проход «быков» в следующий раунд Лиги чемпионов едва ли можно назвать подарком владельца клуба Сергея Галицкого себе на день рождения. Последнему исполнилось сегодня, 14 августа, 52 года.
Сегодня у Галицкого день рождения. Об этом многие говорят и пишут, нельзя пройти мимо такого красивого совпадения — грандиозная победа и собственный праздник! Но мне немного режет слух почти столь же употребительная формулировка «сам себе сделал подарок».
Во-первых, не сам. Президент на поле не выходит. Мне кажется иногда, что в этом важный смысл того, что приводит серьезных коммерсантов в футбол. Немного упрощаю, но в бизнесе, если ты все делаешь правильно, успех придет. Если нет — ты разберешься, почему. Если начнет барахлить твое дело, ты засучишь рукава, сам внедришься в ситуацию и перевернешь ее к лучшему.
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В футболе ты должен все сделать сам, а потом вручить судьбу успеха другим. А сам можешь только смотреть.
Я это однажды рассказал Евгению Чичваркину, от которого, кстати, когда-то узнал о существовании Галицкого и его суперуспешного ритейла. Чичваркин восхищался Галицким (это была весна 2006 года), с усмешкой говоря о его увлечении футболом. Сам Чичваркин был воинственно равнодушен к игре.
«Если я когда-нибудь заговорю об идее купить футбольный клуб, я велел помощнице сразу вызывать психовоз», — приговаривал он.
Я Чичваркину тогда в ответ пересказал эту формулу. Когда надоест успех, которого ты добиваешься по накатанному и отработанному пути, ты купишь себе клуб в Англии — сказал как-то так. Ну, наполовину-то прав оказался. Хи-хи. [Бизнесмен, создатель «Евросети» Евгений Чичваркин эмигрировал в Великобританию, где открыл винный бутик Hedonism Wines и ресторан HIDE — прим.]
Чичваркин тогда ответил — интересно, я об этом не думал.
Галицкий играет в сложнейшую из игр. Не футбол — управление футболом. Весь цимес, что ты это делаешь опосредованно. Так что, возвращаясь к теме дня рождения, — не сам себе, это раз. Но и два — не подарок.
Эта история, про «Краснодар», прекрасна с разных сторон. Но это большой кусок жизни. Не стоит считать это сплошной радостью.
Когда я познакомился с Галицким, я спрашивал его, разумеется, о многом, о «Краснодаре» известно было мало. Среди прочего спросил его о Сергее Вахрушеве. Это первый тренер «Краснодара» в профессиональном статусе. Он ни до, ни после никогда не тренировал.
— Так он и не тренер, — молниеносно ответил Сергей.
— ???
— Он менеджер нашей компании. Я тогда считал, что тренер — это не профессия.
— ?????
— Нет, щас я понимаю, что ошибался. Без специальных знаний нельзя, но согласитесь, Василий, то, что тренер — это частный случай менеджера, куда важнее.
С Вахрушевым, который был тренером, не будучи тренером, я так и не познакомился. Зато познакомился уже тогда с Хашигом (Владимир Хашиг, гендиректор ФК «Краснодар» — прим.), который врач вообще-то (сейчас правая рука Галицкого). Позже я свел приятельство с Арамом Фундукяном (коммерческий директор «Краснодара» — прим.), ныне тоже правая рука Галицкого. Он тоже не тренер и не футболист. Такая вот команда.
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«Краснодару» в его профессиональном статусе 10 полных лет как раз. Это время изменило их всех. И вместило очень много всего. Сейчас их клуб прошел страшного соперника (я не верил и не стыжусь, я не болельщик, чтоб верить — я надеялся). Он на пороге Лиги чемпионов.
И я никогда уже не познакомлюсь с Сергеем Вахрушевым (был главным тренером «Краснодара» в начале существования клуба, позже работал с молодежью и руководил селекционной службой; скончался 11 марта 2014 года на 46-м году жизни — прим.). Менеджером, который был тренером, а потом перестал. Потом был спортивным директором.
А пять лет назад он скоропостижно умер.
Я почему-то сразу вспомнил об этом, когда стал везде читать про подарок. 10 лет прошло, и это очень мало, да.
Но не все дожили.
Кстати, Вахрушев был на два года моложе Галицкого. Ему сейчас было бы 50.
Даже короткая история успеха — это всегда дорога потерь.
С победой, Краснодар!
Город, не только клуб. Без кавычек.
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