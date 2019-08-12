«"Краснодар" словно вовлечен в квест, где в конце каждого уровня — встреча с Боссом». Обзор игры «Краснодара» с «Рубином»

Спортивный аналитик Артур Каратай рассуждает о состоявшемся в субботу, 10 августа, победном матче «Краснодар» — «Рубин» в день, когда черно-зеленые уже вылетели в Порту на очередной матч Лиги чемпионов — у «быков» действительно плотный график. Иногда создается впечатление, что «Краснодар» вовлечен в некий компьютерный аркадный квест. На каждом уровне — новые задания разной сложности. И в конце уровня — обязательная встреча с Боссом. В субботу у этого Босса была питерская прописка и лицо, очень напоминающее хитрую физиономию арбитра Лапочкина. И пока Босс бегает по полю в попытках прибить вас карточками, желтыми или красными, вам нужно еще как-то забить гол. Ну да ладно. Пошутили и хватит. Вообще-то, конечно, это был очень ценный опыт для нового «Краснодара». Нынешний шароновский «Рубин» играет в симпатичный футбол, там тоже строят новую команду. Играть больше тайма против нее в меньшинстве — это учиться терпеть. На тренировках такое не отработаешь. И в этом смысле «Краснодар» после удаления действовал практически образцово.

Для начала, никак не пострадала структура игры. Кабелла окончательно ушел на левый фланг, Игнатьев стал глубже отходить за приемом мяча. При такой схеме прессинговать у вас по понятным причинам не получится — нет одного игрока. Но «Рубин» оказался в ситуации, когда свободный перепас мог идти только на задней линии. «Краснодар» держал плотность в центре и все атаки казанцев сводились к переводам на фланге и следовавшим после них навесам. Не Бог весть какая проблема, когда у вас есть прекрасно играющий на выходах Сафонов. Яркий матч выдал уже упомянутый Кабелла. По его поведению на поле видно, что этот парень — ментальный лидер. Вообще не суетится в работе с мячом, уверен в себе при обводках и обладает необходимой культурой паса. Кажется, что на левом фланге ему даже комфортнее, чем в центре. И нельзя не похвалить Камболова. У него регулярно случается брак в передачах, но по самоотдаче к Руслану нет ни одного вопроса.