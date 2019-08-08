«С основным раундом Лиги чемпионов нам придется подождать». Обзор игры «Краснодара» с «Порту»

Если мы хотим слышать в Краснодаре гимн Лиги чемпионов — надо понимать, что условные «Порту» регулярно будут пить кровь, считает журналист Артур Каратай, подводя итоги стартового еврокубкового матча краснодарских «быков».

А хорошо все-таки иногда «Краснодару» играть с такими командами, как «Порту». Лакмусовая бумажка собственных возможностей. Спесь сбивают, на ошибки указывают, мотивируют лучше любых премиальных. Португальцы вчера предстали не каким-то непобедимым монстром, но солидной, обученной командой. Которая в очередной раз переживает перестройку и вроде как не очень это замечает. Атлетичная, тактически выученная, с классным держанием мяча.

Я вчера ехал со стадиона и размышлял, что «Краснодар» глобально сделал не так, раз проиграл. И знаете, мой ответ — ничего. Да, не лучший матч провели крайние защитники — Петров и Рамирез. Да, нужно разбираться со стандартами у своих ворот и особенно со штрафными, пока Спайич и Сафонов головы друг другу в столкновениях не поразбивали. А еще можно вспомнить излишние авантюры в средней линии. Но это — локально-индивидуальные просчеты. И о них можно было забыть, если бы, например, «Порту» сыграл явно ниже своих возможностей или атакующая группа создала бы парочку шедевров. Однако к содержанию, структуре игры это не имело бы отношения.

Да и вообще, разве надеяться на ошибки соперника — это путь «Краснодара»? Философия клуба — атака. «Краснодар» вчера создал мало острого, но регулярно бежал в прессинг, старался выходить через пас и совершенно точно показал массу желания и напора. Просто в той системе координат, которую предложил «Порту», этого не хватило. Вот вам простой пример: обычно Шапи выходит на замену и терзает уставших оппонентов. А вчера он попал под 30-миллионного Тельеса. И ничего сделать не смог. Мало того что бразилец ни разу не дал себя обыграть, так еще и мотался вперед так, что Вандерсон иной раз не добегал и оставлял свою команду в меньшинстве. Я это к тому, что в футболе для нормальной оценки игры важно понимать реальные возможности.

По сути, счет 0:1 — это не приговор. Наверняка Мусаев в Португалии выставит более атакующий вариант и попробует создать «Порту» проблемы все той же скоростью и комбинационным стилем. «Краснодар» хоть и проиграл, но почувствовал соперника, даже покусал несколько раз. У меня вчера несколько раз мелькали аналогии с игрой против «Байера» в Лиге Европы. Немцы тоже классно держали мяч, а «Краснодар» в основном использовал скоростные выпады. Только вот «Порту» — команда более вариативная и не настаивающая столь люто на постоянном владении.