«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»

Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа встретился с казанским «Рубином» в матче чемпионата России

Встреча 5-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал Иван Игнатьев, точно поразивший ворота Юрия Дюпина на 17-й минуте.

В конце первого тайма «быки» остались в меньшинстве после того, как Юнес Намли получил вторую желтую карточку от Сергея Лапочкина и был удален с поля.

За поединком с трибун наблюдали 25 тыс. 826 болельщиков.

После этого матча «быки» с 10 очкам в активе поднялись на второе месте. Казанская команда с 7 очками опустилась на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ.

В следующем туре черно-зеленые сыграют 17 августа в гостях у «Тамбова». Очередной домашний матч «горожане» проведут 24 августа, соперником станет московский «Локомотив».