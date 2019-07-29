«Когда "Краснодар" отличался надежной защитой?» Обзор игры с «Сочи»

Пока хромает оборона, играть с «Зенитом» в шашки наголо не совсем целесообразно, считает журналист Артур Каратай после просмотра первой домашней игры «быков» в сезоне.

Как же все-таки здорово смотреть футбол вживую! Все это межсезонье в краснодарской жаре воспринималось особенно долго и монотонно. После таких вынужденных каникул душа требует веселого, где-то даже бесшабашного футбола. В матче с «Сочи» так и получилось. Хотя иногда эта бесшабашность превышала нужную отметку. Я конечно сторонник бразильского принципа «забьем сколько захотим, а вы нам сколько сможете», но если честно, то в первых турах оборона «Краснодара» вызывает беспокойство. Не в лучшей форме Петров, набирает кондиции Рамирес, а Мартынович не становится моложе.

«Сочи» еще в первом тайме мог забить два-три. Но пока эти проблемы «Краснодара» не выглядят фатально, ведь у команды снова получилась яркая атакующая игра. Отчасти за это спасибо тому же «Сочи», который не стал выставлять автобусов — кажется, Точилин даже и не думает о подобном. Мусаев пошел на маневр, который мы наверняка будем регулярно видеть в домашних играх со второй восьмеркой: Ари опустился на место «десятки», а на острие вышел Игнатьев.

В Питере в ближайшую субботу придется насыщать центр поля. Пока хромает оборона (ну а когда впрочем «Краснодар» отличался надежной защитой?), играть с «Зенитом» в шашки наголо не совсем целесообразно. Полагаю, когда в структуру игры команды впишется звездный новичок Кабелла, вопрос «десятки» будет решен. Француз играет и слева, и в центре, и это крайне удобный позиционный размен с тем же Намли, который тоже способен играть на нескольких позициях.