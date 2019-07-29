«Когда "Краснодар" отличался надежной защитой?» Обзор игры с «Сочи»
Пока хромает оборона, играть с «Зенитом» в шашки наголо не совсем целесообразно, считает журналист Артур Каратай после просмотра первой домашней игры «быков» в сезоне.
Как же все-таки здорово смотреть футбол вживую! Все это межсезонье в краснодарской жаре воспринималось особенно долго и монотонно. После таких вынужденных каникул душа требует веселого, где-то даже бесшабашного футбола. В матче с «Сочи» так и получилось. Хотя иногда эта бесшабашность превышала нужную отметку. Я конечно сторонник бразильского принципа «забьем сколько захотим, а вы нам сколько сможете», но если честно, то в первых турах оборона «Краснодара» вызывает беспокойство. Не в лучшей форме Петров, набирает кондиции Рамирес, а Мартынович не становится моложе.
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«Сочи» еще в первом тайме мог забить два-три. Но пока эти проблемы «Краснодара» не выглядят фатально, ведь у команды снова получилась яркая атакующая игра. Отчасти за это спасибо тому же «Сочи», который не стал выставлять автобусов — кажется, Точилин даже и не думает о подобном. Мусаев пошел на маневр, который мы наверняка будем регулярно видеть в домашних играх со второй восьмеркой: Ари опустился на место «десятки», а на острие вышел Игнатьев.
В Питере в ближайшую субботу придется насыщать центр поля. Пока хромает оборона (ну а когда впрочем «Краснодар» отличался надежной защитой?), играть с «Зенитом» в шашки наголо не совсем целесообразно. Полагаю, когда в структуру игры команды впишется звездный новичок Кабелла, вопрос «десятки» будет решен. Француз играет и слева, и в центре, и это крайне удобный позиционный размен с тем же Намли, который тоже способен играть на нескольких позициях.
Пока что из новичков лучше всего адаптировался Вильена. Я вообще не могу нарадоваться на игру голландца. Он на поле может примерно все. Отбор, культура паса, объем, дальние удары — все при нем. И чему тут удивляться — в сборную Голландии за красивые глаза не вызывают. Очень неплохо смотрится и Камболов: благодаря ему мы пока и не особо замечаем отсутствие Газинского.
Важный аспект — сейчас у «Краснодара» есть полноценная обойма, фактически два состава. Для Мусаева на старте сезона это хорошее подспорье. И еще: мы много говорим о качественных легионерах, пришедших в клуб. Но «Сочи» был бит усилиями воспитанников. Игнатьев начал процесс полноценной реабилитации после агентских игр, а Шапи и Сафонов закрепляют успех прошлого сезона. Я предлагаю даже и не забивать голову тем, что впереди ключевой летний отрезок. Выезд в Питер и матчи с «Порту» воспринимайте просто как футбольное пиршество. Тут расклад сил не терпит слова «должны», но содержит громкое «могут».
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