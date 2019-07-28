«Краснодар» обыграл «Сочи» в первом домашнем матче
27 июля в Краснодаре прошел матч 3-го тура Российской премьер-лиги. В южном дерби «быки» встретились с дебютантом чемпионата России «Сочи» м обыграли его со счетом 3:0
Как сообщали Юга.ру, счет открыл Иван Игнатьев 14-й минуте. После передачи Вандерсона он забросил мяч в ворота гостей. На 42-й минуте 20-летний форвард оформил дубль.
На 77-й минуте защитник сочинцев Эльмир Набиуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле. Горожане воспользовались преимуществом и благодаря Магомеду-Шапи Сулейманову установили на табло итоговый счет — 3:0.
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