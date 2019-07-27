«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря дублю Игнатьева
Футбольный клуб «Краснодар» 27 июля в южном дерби встретился с дебютантом чемпионата России «Сочи»
Матч 3-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился победой «быков» — 3:0.
На 14-й минуте Иван Игнатьев после передачи Вандерсона протолкнул мяч в ворота гостей. На 42-й минуте 20-летний форвард забил второй гол.
На 77-й минуте защитник сочинцев Эльмир Набиуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле, после чего гости остались в меньшинстве. Спустя три минуты Магомед-Шапи Сулейманов отправил третий мяч в ворота Николая Заболотного и довел счет до разгромного.
Первый домашний матч сезона на арене «быков» посетили 32 тыс. 177 болельщиков.
В следующем туре черно-зеленые 3 августа в гостях сыграют с «Зенитом», а на следующий день «леопарды» на «Фиште» встретятся с «Уфой».
Как сообщали Юга.ру, на старте сезона «Краснодар» проиграл «Ахмату» (1:0) и одержал волевую победу над «Уфой» (2:3), а «Сочи» уступил «Спартаку» (1:0) и «Зениту» (0:2).
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