«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря дублю Игнатьева

На 14-й минуте Иван Игнатьев после передачи Вандерсона протолкнул мяч в ворота гостей. На 42-й минуте 20-летний форвард забил второй гол.

На 77-й минуте защитник сочинцев Эльмир Набиуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле, после чего гости остались в меньшинстве. Спустя три минуты Магомед-Шапи Сулейманов отправил третий мяч в ворота Николая Заболотного и довел счет до разгромного.