«Краснодар» обыграл «Сочи» благодаря дублю Игнатьева

Краснодарский край, Вся Россия

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Футбольный клуб «Краснодар» 27 июля в южном дерби встретился с дебютантом чемпионата России «Сочи»

Матч 3-го тура Российской премьер-лиги состоялся в Краснодаре и завершился победой «быков» — 3:0.

На 14-й минуте Иван Игнатьев после передачи Вандерсона протолкнул мяч в ворота гостей. На 42-й минуте 20-летний форвард забил второй гол.

На 77-й минуте защитник сочинцев Эльмир Набиуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле, после чего гости остались в меньшинстве. Спустя три минуты Магомед-Шапи Сулейманов отправил третий мяч в ворота Николая Заболотного и довел счет до разгромного.

Первый домашний матч сезона на арене «быков» посетили 32 тыс. 177 болельщиков.

В следующем туре черно-зеленые 3 августа в гостях сыграют с «Зенитом», а на следующий день «леопарды» на «Фиште» встретятся с «Уфой».

Как сообщали Юга.ру, на старте сезона «Краснодар» проиграл «Ахмату» (1:0) и одержал волевую победу над «Уфой» (2:3), а «Сочи» уступил «Спартаку» (1:0) и «Зениту» (0:2).

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