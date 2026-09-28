Теология «Краснодара». Почему в парк Галицкого ходят как в храм

Пробка — часть обряда, Японский сад — Эдем, селфи — молитва. Философ и психоаналитик Артем Циома — о том, как прогулка в парк «Краснодар» превратилась в паломничество.

Мы дождались: в Краснодар пришла мягкая кубанская осень, а значит, открыт сезон паломничества в восьмое чудо света — парк «Краснодар». Летом поход туда был подвигом: тени на всех не хватало, а гранит раскалялся так, что к нему прилипали подошвы. Конечно, у нас есть и другие места: великолепные улочки старого центра, чудесная Тропа здоровья и Остров Масленицы, неплохие парки и скверики. Но там и в жару можно укрыться в тени, а парк «Краснодар» требует жертв — новых селфи на фоне новых локаций. Иначе за что землякам тебя уважать?

Приезжать лучше с запасом: вокруг парка и стадиона вечная пробка, а ведь еще в начале 2010-х здесь не было ни пробок, ни стадиона, ни парка. Но пробку стоит считать частью обряда: прежде чем войти в святилище, паломник должен пройти через профанный Краснодар с его пылью, клаксонами и хаосом, чтобы острее почувствовать, куда попал. «И пойдут многие народы», — пророчествовал Исаия. И пошли: едут за сотни километров, часами стоят в очереди — лишь бы восхититься даром Сергея Николаевича.

А отдариться нечем. Марсель Мосс в «Очерке о даре» объяснил, как это устроено: дар требует ответного подношения, а тот, кому ответить нечем, попадает к дарителю в зависимость. Поэтому мы, местные, расплачиваемся чем можем. Сначала — именем: официальное название «Краснодар» путается и с городом, и с клубом, так что в обиходе мы зовем это место парком Галицкого. А потом — славой.

Разумеется, гуляем мы тут не только ради фотографий: каждый втайне надеется хоть одним глазком увидеть Хозяина. Кто Он в этом храме — бог или жрец? Джорджо Агамбен в книге «Царство и слава» подсказывает третий ответ: власти вовсе не обязательно показываться на людях. В ее центре может стоять пустой трон, лишь бы вокруг не смолкали славословия. Хозяина здесь видели немногие, зато славят все: каждая очередь, каждое селфи, каждый восторженный отзыв — маленькая осанна.