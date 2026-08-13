Покорные вместо эффективных. Как кадровая политика Российской империи привела к катастрофе на Дальнем Востоке

Политолог Роман Иноземцев — о том, почему в поражении России виновата не ставка на «маленькую победоносную войну», а трусость генералов и отрицательный кадровый отбор. Этот материал продолжает дискуссию, начатую колонкой Яны Антоновой «Проиграть войну, но выиграть мир. Почему дипломатия и благосостояние иногда важнее победы на поле боя». Русско-японская война в значительной степени мифологизирована и политизирована. Она традиционно преподносится коммунистической пропагандой как образец неэффективности и некомпетентности царского правительства. Мол, глупый царь хотел так предотвратить революцию, но в результате спровоцировал ее. Проблема в том, что эти тезисы основаны либо на выдернутых из контекста фактах, либо на откровенной лжи и подтасовках. Самый яркий пример — слова, якобы произнесенные министром внутренних дел Плеве о том, что быстрая победоносная война предотвратит революцию. Эти слова в своих мемуарах приводит Витте, который Плеве, мягко скажем, не любил и писал уже после того, как Плеве убили террористы, а значит, опровергнуть эти слова было некому. К тому же Витте был одним из авторов той катастрофы, которая случилась в Маньчжурии, ведь он приложил максимум усилий к тому, чтобы скудный бюджет на развитие Порт-Артура и города Дальний ушел, прежде всего, на транспорт и торговую логистику, а не на укрепления. В результате был укреплен — да и то частично — лишь сам Порт-Артур, а сопки Ляодунского полуострова укреплены не были, что во многом оправдывало нежелание царских генералов отправить больше войск на оборону этого рубежа: когда войск мало, их стремятся беречь и давать бой на максимально удобных позициях. К сожалению, стараниями Витте сопки к северу от Дальнего таким же укрепленным рубежом не стали, что в значительной степени предопределило судьбу русской крепости. Так что слова Витте о русско-японской войне нужно, что называется, «делить на два» — он был одним из архитекторов поражения. Однако он был далеко не одинок, и не меньший вклад внесли военные, которые вообще-то не испытывали шапкозакидательских настроений. Европа уже была беременна мировой войной, а Россия — крайне ограничена в своих силах и возможностях на Дальнем Востоке. Это понимали в Петербурге, это понимали и в Токио. Тем более что японских военных активно учили и «консультировали» английские моряки и немецкие генералы. А как немецкие генералы умеют командовать туземными армиями, на себе прочувствуют англичане уже в Первую Мировую в Галлиполи и в Ираке.

Русский плакат начала русско-японской войны «Посидим у моря, подождем погоды» © Изображение находится в общественном достоянии

Если посмотреть на поведение российских военных, то они как раз войны боялись и неприятную мысль о будущем конфликте гнали из своей головы любыми способами. Отсюда, например, выводы Куропаткина после поездки в Японию о том, что японцы войны не хотят. Самое комичное здесь в том, что японцы его пригласили на… военные маневры, где демонстрировали свою возросшую военную мощь. Как из бряцания оружием можно сделать вывод о миролюбии бряцающего, для меня решительно непонятно. Точно так же непонятно, как можно было проигнорировать отзыв посла из столицы и не привести войска и флот в полную боеготовность, а «Варяг» с «Корейцем», например, не отозвать в Порт-Артур. Когда изучаешь историю русско-японской войны, то постоянно поражаешься нерешительности и беспечности многих российских офицеров. Однако стоит изучить их биографии, как сразу все становится понятно. Добрая половина этого генералитета сделала карьеру в мирное время и, если и прославилась какими-то ратными подвигами, то было это очень давно. Настолько давно, что перестало быть актуальным. Ну и самое главное — это система, которая способствовала продвижению не ярких и активных, а покорных и услужливых. Соответственно, они боялись не столько японцев, сколько войны как таковой, понимая, что годны разве что для парадов.

Слово анархиста: Как Екатеринодар захлестнула волна политических убийств и экспроприаций