Дроны и ракета упали на десятки домов и автомобили в Ростовской области

Ростовская область

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
В ночь на 8 мая ВСУ атаковали Дон беспилотниками и ракетами. Жертв нет

Утром 8 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион пережил одну из самых массированных атак за последнее время. По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА и ракету над Таганрогом и Азовским районом. Жертв нет, но на земле без последствий не обошлось: повреждения зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Самые серьезные разрушения — в селе Чалтырь Мясниковского района: после падения обломков беспилотников там повреждены 20 частных домов и три автомобиля, у зданий пострадали кровля и остекление, на одной из улиц загорелось дерево. В Таганроге горящие фрагменты БПЛА упали на гараж в частном домовладении, в Батайске на улице Социалистической повреждены кровля и окна хозпостройки. В Юго-Восточной промзоне Мясниковского района после падения ракеты загорелись и обрушились складские помещения. В Первомайском районе Ростова-на-Дону выбито остекление в домах в Аэроклубовском переулке, повреждены жилой дом и автомобиль. Все возгорания, по данным главы региона, локализованы.

В целом за ночь силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 264 беспилотника над регионами России — в их числе оказались Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Крым, Татарстан, Московский регион и акватории Азовского, Каспийского и Черного морей.

«Зачем это продолжается?»:

Напомним, что самым ощутимым последствием атаки в ночь на 8 мая для всего юга России стал удар по гражданской авиаинфраструктуре. Беспилотник попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Персонал не пострадал, специалисты сейчас оценивают работоспособность оборудования. Из-за инцидента пассажирские авиаперевозки временно остановили сразу 13 аэропортов: Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Минтранс и Росавиация совместно с авиаперевозчиками корректируют расписание.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области могут полностью приостановить работу сервисов связи.

Авиация Безопасность Пожары Происшествия Ростов-на-Дону Ростовская область СВО

