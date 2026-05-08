Дроны и ракета упали на десятки домов и автомобили в Ростовской области

Утром 8 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион пережил одну из самых массированных атак за последнее время. По его словам, силы ПВО уничтожили БПЛА и ракету над Таганрогом и Азовским районом. Жертв нет, но на земле без последствий не обошлось: повреждения зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону и Мясниковском районе.

Самые серьезные разрушения — в селе Чалтырь Мясниковского района: после падения обломков беспилотников там повреждены 20 частных домов и три автомобиля, у зданий пострадали кровля и остекление, на одной из улиц загорелось дерево. В Таганроге горящие фрагменты БПЛА упали на гараж в частном домовладении, в Батайске на улице Социалистической повреждены кровля и окна хозпостройки. В Юго-Восточной промзоне Мясниковского района после падения ракеты загорелись и обрушились складские помещения. В Первомайском районе Ростова-на-Дону выбито остекление в домах в Аэроклубовском переулке, повреждены жилой дом и автомобиль. Все возгорания, по данным главы региона, локализованы.

В целом за ночь силы ПВО, по данным Минобороны, уничтожили 264 беспилотника над регионами России — в их числе оказались Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Крым, Татарстан, Московский регион и акватории Азовского, Каспийского и Черного морей.