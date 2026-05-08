В Краснодаре начались обещанные отключения интернета. Работают только сервисы из «белого списка»

По данным сервиса «Сбой.рф», Краснодарский край занимает третье место среди регионов по количеству жалоб — за последние три часа поступило 43 обращения.

8 мая жители Краснодара сообщили об отсутствии мобильного интернета. По их словам, связи нет с самого утра.

Неполадки фиксирует и сайт DownDetector. За последние сутки из Краснодарского края на сервис поступило 826 жалоб, за последний час — 56.

Пользователи возмущаются, что не могут зайти в банковские приложения, сайты, игровые сервера. Также люди не понимают, почему нет связи, хотя угрозу беспилотной опасности отменили.

При этом сервисы из «белого списка» функционируют.

Читатели 93.ру сообщили, что не работает навигация. И на фоне отключений интернета таксисты предлагают людям доехать из аэропорта до ж/д вокзала за 2 тыс. рублей.

7 мая магазины, кофейни и другие пространства начали предупреждать, чтобы люди на праздниках брали наличные деньги — платежные терминалы могут не работать. Также людям рекомендуют распечатывать электронные билеты на мероприятия.

Напомним, 5 мая правительство Ростовской области официально предупредило, что в регионе могут полностью приостановить оказание услуг связи. Под ограничения рискуют попасть даже ресурсы, включенные в так называемый «белый список».

Информация об отключении интернета также поступила от властей Дагестана, Москвы и Санкт-Петербурга. Власти Краснодара об ограничениях не предупреждали и никак не комментируют ситуацию.