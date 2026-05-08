МегаФон подготовил сеть в Краснодаре к туристическому сезону. Скорость LTE достигла 150 Мбит/с

  © Фото пресс-службы МегаФона
Набережная Кубани, парк «Краснодар», вокзал и аэропорт: в популярных точках улучшили мобильную связь

Компания МегаФон провела модернизацию мобильной сети в Краснодаре, завершив подготовку инфраструктуры к туристическому сезону. Главная задача инженеров состояла в том, чтобы сохранить высокие скорости передачи данных — до 150 Мбит/с — даже в условиях многократного увеличения числа подключенных пользователей. Для этого оператор расширил используемый диапазон частот.

В результате качество мобильной связи и интернета заметно улучшилось в наиболее посещаемых местах кубанской столицы. В числе локаций: территория вблизи набережной реки Кубань, парк «Краснодар», район железнодорожного вокзала Краснодар-1 и аэропорта. Кроме того, изменения коснулись крупных жилых массивов вдоль Западного обхода и на улицах Московской, Российской, Мачуги и ряде других.

Для достижения этого результата инженеры МегаФона активировали на действующих базовых станциях дополнительные частотные диапазоны стандарта LTE (4G). Использование средних и высоких позволило существенно увеличить емкость сети. Это, в свою очередь, дает возможность поддерживать стабильное и быстрое интернет-соединение даже в местах с массовым скоплением людей.

Еще одним техническим решением для наращивания емкости стал рефарминг. Оператор перераспределил часть частотных ресурсов, переведя их из стандарта 3G в высокоскоростной 4G.

«С конца апреля Краснодар традиционно встречает поток туристов: природа пробуждается, все вокруг цветет и распускается. Впереди — летний сезон, и наш город неизменно оказывается в центре внимания: путешественники часто включают его в маршрут, задерживаясь на пару дней или выстраивая логистику с учетом расписания самолетов. К началу мая интернет трафик в столице Кубани вырос на 11%, а объем голосовых вызовов — на 14% по сравнению с началом года. Со своей стороны мы продолжаем системно развивать телеком инфраструктуру на территории всего региона. Уже проведены масштабные работы в популярных туристических локациях — на Красной Поляне, в Новороссийске, Анапе, Сукко и других населенных пунктах», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, МегаФон запустил услугу 5G с компенсацией интернета при недоступности сети.

