МегаФон подготовил сеть в Краснодаре к туристическому сезону. Скорость LTE достигла 150 Мбит/с

В результате качество мобильной связи и интернета заметно улучшилось в наиболее посещаемых местах кубанской столицы. В числе локаций: территория вблизи набережной реки Кубань, парк «Краснодар», район железнодорожного вокзала Краснодар-1 и аэропорта. Кроме того, изменения коснулись крупных жилых массивов вдоль Западного обхода и на улицах Московской, Российской, Мачуги и ряде других.

Компания МегаФон провела модернизацию мобильной сети в Краснодаре, завершив подготовку инфраструктуры к туристическому сезону. Главная задача инженеров состояла в том, чтобы сохранить высокие скорости передачи данных — до 150 Мбит/с — даже в условиях многократного увеличения числа подключенных пользователей. Для этого оператор расширил используемый диапазон частот.

Для достижения этого результата инженеры МегаФона активировали на действующих базовых станциях дополнительные частотные диапазоны стандарта LTE (4G). Использование средних и высоких позволило существенно увеличить емкость сети. Это, в свою очередь, дает возможность поддерживать стабильное и быстрое интернет-соединение даже в местах с массовым скоплением людей.

Еще одним техническим решением для наращивания емкости стал рефарминг. Оператор перераспределил часть частотных ресурсов, переведя их из стандарта 3G в высокоскоростной 4G.

«С конца апреля Краснодар традиционно встречает поток туристов: природа пробуждается, все вокруг цветет и распускается. Впереди — летний сезон, и наш город неизменно оказывается в центре внимания: путешественники часто включают его в маршрут, задерживаясь на пару дней или выстраивая логистику с учетом расписания самолетов. К началу мая интернет трафик в столице Кубани вырос на 11%, а объем голосовых вызовов — на 14% по сравнению с началом года. Со своей стороны мы продолжаем системно развивать телеком инфраструктуру на территории всего региона. Уже проведены масштабные работы в популярных туристических локациях — на Красной Поляне, в Новороссийске, Анапе, Сукко и других населенных пунктах», — отметил директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.