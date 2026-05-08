Центр Краснодара перекроют на 8 и 9 мая: список улиц и изменения в работе автобусов
В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Победы
7 мая телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в связи с празднованием Дня Победы центральные улицы города временно станут пешеходными. Движение транспорта перекроют в два этапа. На всех указанных точках установят временные знаки.
С 8:00 8 мая до 15:00 9 мая проезд ограничат по улицам:
- Буденного — от Рашпилевской до Митрофана Седина;
- Калинина — от Рашпилевской до Красной;
- Кузнечной — от Красной до Красноармейской.
А с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая — по улицам:
- Красной — от Пашковской до Головатого;
- Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной;
- Длинной — от Рашпилевской до Коммунаров.
Припаркованный в этих зонах транспорт заранее уберут. Водителей просят не оставлять машины на указанных участках.
Парад Победы в Краснодаре состоится:
Также во время мероприятий три автобуса изменят схемы движения:
- № 2Е: проследует по улице Октябрьской (от Мира), а в обратную сторону — по Северной.
- № 45 и № 201: вместо привычного пути отправятся с улицы Красноармейской на Пашковскую и Октябрьскую, а далее через Северную вернутся на стандартный маршрут.
Как писали Юга.ру, в Анапе, Новороссийске и Сочи 9 мая парковки станут бесплатными. Краснодар в список не вошел.