Центр Краснодара перекроют на 8 и 9 мая: список улиц и изменения в работе автобусов

В центре Краснодара на два дня ограничат движение транспорта из-за празднования Дня Победы

7 мая телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в связи с празднованием Дня Победы центральные улицы города временно станут пешеходными. Движение транспорта перекроют в два этапа. На всех указанных точках установят временные знаки.



С 8:00 8 мая до 15:00 9 мая проезд ограничат по улицам:

Буденного — от Рашпилевской до Митрофана Седина;

Калинина — от Рашпилевской до Красной;

Кузнечной — от Красной до Красноармейской.

А с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая — по улицам:

Красной — от Пашковской до Головатого;

Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной;

Длинной — от Рашпилевской до Коммунаров.

Припаркованный в этих зонах транспорт заранее уберут. Водителей просят не оставлять машины на указанных участках.