Центр Краснодара перекроют на 8 и 9 мая: список улиц и изменения в работе автобусов

  © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
7 мая телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что в связи с празднованием Дня Победы центральные улицы города временно станут пешеходными. Движение транспорта перекроют в два этапа. На всех указанных точках установят временные знаки.

С 8:00 8 мая до 15:00 9 мая проезд ограничат по улицам:

  • Буденного — от Рашпилевской до Митрофана Седина;
  • Калинина — от Рашпилевской до Красной;
  • Кузнечной — от Красной до Красноармейской.

А с 18:00 8 мая до 15:00 9 мая — по улицам:

  • Красной — от Пашковской до Головатого;
  • Красноармейской — от Пашковской до Кузнечной;
  • Длинной — от Рашпилевской до Коммунаров.

Припаркованный в этих зонах транспорт заранее уберут. Водителей просят не оставлять машины на указанных участках.

Парад Победы в Краснодаре состоится:

Также во время мероприятий три автобуса изменят схемы движения:

  • № 2Е: проследует по улице Октябрьской (от Мира), а в обратную сторону — по Северной.
  • № 45 и № 201: вместо привычного пути отправятся с улицы Красноармейской на Пашковскую и Октябрьскую, а далее через Северную вернутся на стандартный маршрут.

Как писали Юга.ру, в Анапе, Новороссийске и Сочи 9 мая парковки станут бесплатными. Краснодар в список не вошел.

