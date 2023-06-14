«Муж попросил не подавать в суд». Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты

Юга.ру cобрали несколько историй людей, переживших развод. Их объединяет тема алиментов — выплат одного супруга другому на содержание детей. Происходит это не всегда гладко. Прокомментировать эти истории мы пригласили двух юристов и психолога. Что же происходит с алиментами, как можно договориться или добиться выплат, и почему бывшие супруги не всегда охотно выполняют свои человеческие и юридические обязательства. На 10 свадеб — 6 разводов По данным Росстата, в 2022 году в Краснодарском крае было зарегистрировано 47 359 браков и 29 592 развода. Всего в России — 1 053 884 браков и 683 111 разводов. По региону и по стране в целом соотношение примерно одинаковое: на десять свадеб пришлось шесть разводов. К слову, их количество выросло после пандемии. Краснодарский юрист Евгения Тутушкина дополняет наблюдениями из своей практики: основной возрастной контингент семейных пар, кто приходит на консультации по разводу, — 35–45 лет. Самые распространенные причины, по которым женщины решают расторгнуть брак, — измены и домашнее насилие.

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По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2022 году с россиян взыскали алиментов на сумму 47,6 млрд. рублей (для сравнения в 2021 году — 32,9 млрд. рублей). Всё это деньги, которые супруги не платили детям после развода добровольно. А вот статистика от приставов за тот же 2022 год уже по Краснодарскому краю:

— в 2022 году с должников по алиментам взыскали 2,3 млрд рублей (на 426 млн рублей больше, чем в 2021 году);

— за уклонение от уплаты алиментов возбудили 2007 уголовных дел;

— нашли 562 неплательщика алиментов, объявленных в исполнительный розыск.

«Вклад в бывшую» Алименты — деньги, которые один родитель (чаще всего это отец, поскольку дети в большинстве случаев остаются с матерью) выплачивает другому на содержание общих несовершеннолетних детей. По российскому законодательству алименты нужно выплачивать ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти (1/4) от заработка и/или иного дохода родителя;

на двух детей — одной трети (1/3) от заработка и/или иного дохода родителя;

на трех и более детей — половины (1/2) заработка и/или иного дохода родителя. Не все мужчины хотят решать вопрос с алиментами в судебном порядке. Многим удобнее фиксированная сумма алиментов, не привязанная к официальному доходу. «Мужчины зачастую боятся идти на [официальные — прим.ред.] алименты из-за нестабильного заработка. Никто не хочет волей-неволей оказаться должником, если завтра у него не будет денег. Поэтому я всегда предлагаю сторонам вместе подумать, обсудить потребности ребенка и определить разумную сумму алиментов, которую бывший супруг мог бы выплачивать», — комментирует юрист Елена Линкевич.

Но, как показывает история ниже, бывший супруг может решить перестраховаться, изначально предлагая минимальную сумму алиментов. Первые два-три месяца, пока Евгения искала работу, бывший муж помимо алиментов давал еще деньги, но потом сообщил, что будет переводить только алименты. В дальнейшем добавил еще тысячу рублей на возмещение части оплаты за детский сад. Дополнительно оплачивает 50% расходов на одежду, обувь и лечение ребенка.

Еще одной матери пришлось добиваться каждого рубля минимальной суммы алиментов, обращаясь как в суд, так и к приставам.

История Валентины гораздо более позитивна, так как бывший муж выполняет устные договоренности и готов идти навстречу в том, что касается финансового обеспечения ребенка.

Исходя из своего опыта, юрист Линкевич объясняет, почему вопрос алиментов, помимо нестабильного заработка, для некоторых мужчин так болезнен. Во-первых, мужчине в принципе сложно принять тот факт, что теперь он алиментщик, и на нем висит этот ярлык вместе с бременем финансового обязательства. Во-вторых, алименты могут стать инструментом для манипулирования, угроз и запугивания со стороны бывшей супруги. В-третьих, мужчина не может разделить отношения с ребенком и отношения с бывшей супругой и считает, что алименты — это вклад не в ребенка, а в «бывшую». «Я часто слышу: «Я плачу десять тысяч, куда она их тратит?!». И ты начинаешь наглядно расписывать расходы. Взять ту же самую коммуналку, которые многие мужчины в расчет не берут; расходы на школу, одежду, обувь, лечение, — и эти десять тысяч очень быстро превращаются в ноль. И только тогда, когда ты объясняешь, что эти деньги идут на ребенка и на что конкретно, мужчины успокаиваются», — рассказывает Елена Линкевич.

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По российскому законодательству женщина не обязана предоставлять отчет бывшему супругу, на что были потрачены алименты. Но мужчина может обратиться в суд с исковым заявлением о перечислении 50% алиментов на счет ребенка, который сможет воспользоваться этими деньгами после 18 лет. В-четвертых, влияние нового партнера — причем как со стороны бывшего супруга («Ты в ту семью деньги отдаешь, а у нас своя жизнь, быт, дети…»), так и супруги («А почему твой бывший не обеспечивает своего ребенка?»). Юрист рекомендует заключать нотариальное соглашение об алиментах, когда супруги еще «на одном берегу», даже если они настроены миролюбиво и считают, что устных договоренностей будет достаточно. Сделать это позже может быть гораздо сложнее, когда появятся новые партнеры и новые поводы для конфликтов. В дальнейшем соглашение можно пересмотреть. Если есть объективные обстоятельства, из-за которых расходы на ребенка возросли, а бывший супруг не хочет заключать новое соглашение, женщина может обратиться в суд. Но решение может затянуться на месяцы.

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Юрист Евгения Тутушкина разделяет мнение коллеги и подчеркивает: если говорить о внесудебных алиментах, должно быть нотариальное соглашение, которое не противоречит интересам детей. Из опыта ее профессиональной практики в случае с внесудебными алиментами бывшим супругам удается договориться друг с другом в 20-25% случаев. При том, что обе стороны прилагают усилия для переговоров, в момент развода над логикой всегда преобладают эмоции. Тем не менее, как считает юрист, 25 случаев из ста — хороший показатель. «Если отец ребенка официально трудоустроен, алименты должны взыскиваться в долевом соотношении от зарплаты. Если говорить о какой-то фиксированной сумме, которая меньше долей, то, если женщина соглашается подписать такое соглашение, я сразу разъясняю ей ее право, что года через три она может обратиться в суд и довзыскать алименты, которые она могла бы получать в долевом соотношении, и сумма будет достаточно хорошая», — отмечает Тутушкина.

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Козырь в кармане Есть жизненные ситуации, когда женщины все же вынуждены рассматривать судебное решение по алиментам как инструмент влияния на бывших супругов.

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Вид с другого берега Справедливости ради дадим слово мужчинам, пережившим развод. Михаил, 52 года [имя изменено — прим.ред.], развелся с супругой в 2009 году, дочери было 13 лет, сыну — три года. — По алиментам договорились устно. По имуществу — тоже. Я платил и плачу 10 тыс. рублей на ребенка в месяц до совершеннолетия. Плюс разовые покупки, подарки и карманные расходы «на пиццу». Имущество с бывшей женой разделили так: ей и детям — большая квартира, машина, дача у реки; мне — «двушка» в ипотеку, машина, гараж и коммерческое помещение под аренду. Поначалу со стороны супруги были какие-то недовольства, тогда я предложил ей поменяться местами: я остаюсь с детьми, она платит алименты. Супруге этот вариант не понравился. Больше разногласий по имуществу не возникало. Недопонимания по выплатам алиментам у нас не было, каких-то ограничений в плане общения с детьми — тоже.

Иван, 35 лет, развелся в 2022 году, дочери было 6 лет. — С бывшей супругой вопрос с алиментами вопрос был решен в виде устной договоренности. Я сам настаивал на судебном решении или нотариальном соглашении, но жене было удобно так. Сумму мы определили в 10 тыс. рублей ежемесячно. В каких-то глобальных тратах (покупка одежды, обуви, праздники) я тоже участвую: беру на себя половину расходов или даже больше. Никакого недопонимания по вопросам алиментов у нас не возникало. Пока, во всяком случае. Каких-либо ограничений в общении с дочкой у меня нет. Когда мы разводились с женой, у меня были проблемы с алкоголем, и она мне поставила условие, чтобы я прошел лечение. Сейчас с бывшей супругой общаемся с пониманием, уважением. Возможно, во многом потому, что оба очень щепетильно относимся ко всему, что касается ребенка. Так что постарались максимально сгладить углы. Я работаю день через день, по этому графику с дочерью и общаюсь: через день забираю из сада, по пятницам или в какой-то из выходных она остается у меня. Мы сейчас живем рядом, благодаря и этому в том числе я часто вижусь с ребенком.

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Александр, 37 лет [имя изменено — прим.ред.], с супругой разошелся в 2011 году. Старшей дочери тогда было четыре года, младшей — два. — По алиментам договорились легко — на фиксированную сумму, которую я ежемесячно высылаю. В какой-то момент я понял, что могу давать больше, но эту сумму перевожу не бывшей супруге, а на карты детям — на их личные расходы. Отдельно продолжаю платить алименты бывшей жене [какую конкретно сумму и сколько он переводит детям, Александр уточнять не захотел — прим.ред.]. Мы никогда не говорили с ней, на что идут эти деньги. Если есть какие-то дополнительные расходы на дочерей, например, по учебе, такие моменты мы с бывшей супругой можем обсудить. После развода я переехал в другой город, и никогда у нас не возникало проблем, чтобы мне встретиться с детьми. Все мирно, мы до сих пор с бывшей женой общаемся хорошо. Я регулярно приезжаю к детям. Или бывшая жена может мне отдать дочерей на неделю: когда я приезжаю, то останавливаюсь у своих родителей. Либо мы вместе с моими родственниками и детьми ездим куда-то отдыхать.

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«Когда-нибудь я буду хорошим отцом» Евгения Тутушкина подтверждает, что спорные моменты по алиментам возникают часто. Большинство бывших супругов считает так: если супружеские отношения не имеют места быть, то мужчина если и должен платить, то какие-то копейки, либо вообще не платить. И женщина вынуждена обращаться в суд. Почему за алименты, право на которые законодательно закреплено, приходится сражаться? Методы воздействия на должников есть, но по факту взыскивать алименты сложно по ряду причин.

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Долгие сроки исполнения исковых производств. «Одно из последних моих дел: я полгода высуживала алименты, и борьба здесь была не с бывшим мужем, а с системой. Заседания то откладывались, то переносились, то само решение принималось долго. Что можно ждать от бывшего мужа, гражданина, если государство так относится к женщинам? Никого в судебном аппарате не волновало, что она полгода не получает алименты. И все эти месяцы только принималось решение, присудить эти алименты или нет. Не потому что судьи сидят и размышляют над этим вопросом, а потому что система так налажена», — рассказывает Линкевич. Отсутствие официальных доходов. Если бывший супруг не работает официально или не предоставляет документы, подтверждающие его доход, у него нет денег на банковских картах, и имущество на его имя тоже не зарегистрировано, добиться выплат по алиментам будет очень сложно. Единственный вариант — обратиться в суд для назначения фиксированной суммы алиментов. «Когда должник не работает, в иске мы просим взыскать ежемесячно один прожиточный минимум [на 2023 год размер прожиточного минимума на детей в Краснодарском крае установлен в размере 13 386 рублей — прим.ред.]. По закону содержание ребенка должно складываться из 50% доходов матери и 50% доходов отца. Соответственно, чтобы с отца взыскать один прожиточный минимум, мы должны доказать траты на ребенка в размере двух прожиточных минимумов», — дополняет Евгения Тутушкина. Мужчины увольняются, работают неофициально, прячут свои доходы, чтобы принципиально не платить эти деньги матери ребенка. «Основной аргумент в таких случаях: «когда он вырастет, я ему все объясню, оплачу учебу. В общем, когда-нибудь я стану для него хорошим отцом», — комментирует юрист.

Сложная система работы судебных приставов, в том числе из-за их ограниченных правовых возможностей. В частности, нет реального правового механизма выявления реальных доходов должников. Алиментщики могут иметь неограниченное количество источников дохода, но полностью их установить практически невозможно, как и определить их теневые доходы. Многие из них скрывают имущество, переписывают его на других. Иногда неизвестно даже, где они находятся: чтобы спрятаться от приставов, должники часто переезжают в другой город или за границу. И приставы попросту не могут найти ни человека, ни его имущество: как правило, они обращаются в ПФР, ФНС, Росреестр, банки и другие организации, но, когда человек покидает страну, эта стандартная схема перестает работать. Острый дефицит квалифицированных судебных приставов-исполнителей. Как откровенничают сами бывшие приставы, в службу берут всех подряд, обещая научить по факту, а еще — интересную работу и карьерный рост. В действительности это морально тяжелая, а иногда и опасная для жизни работа, огромные загрузки, мизерная зарплата и как следствие — большая текучка кадров.

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Претензии с другой стороны В следующей истории судится мужчина, который хочет платить дочери меньше, чем положено по закону, и не первый год настойчиво этого добивается. Бывший муж судится с жительницей Краснодара Ириной Троцко за уменьшение размера алиментов на дочь (25% от заработка). Сергей и Ирина Троцко поженились в 2003 году, в 2006 у них родилась дочь Вероника, а еще через два года супруги развелись. В декабре 2021 года бывший супруг подал иск в Прикубанский районный суд Краснодара, в котором просил снизить размер алиментов с 1/4 до 1/6 части дохода. Аргументировал он это тем, что в 2020 году у него родился сын, и на его содержание он обязался выплачивать алименты в размере 1/6 части дохода. Размер алиментных обязательств подлежит уменьшению, если изменилось не только семейное, но и материальное положение. Как рассказала Юга.ру Ирина Троцко, по итогам последнего заседания суд отказал бывшему мужу в уменьшении алиментов. Он также не смог доказать, что сохранение прежнего размера алиментов на одного ребенка ущемляет права другого, так что Ирина продолжит получать алименты на дочь в прежнем размере. Она предполагает, что бывший супруг подаст на кассацию, но, по ее словам, «дело это не быстрое». Впереди — суд по разделу имущества.

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В отместку друг другу Как утверждают психологи, нежелание бывшего супруга платить алименты, как и запрет бывшей жены на встречи с детьми — это инфантильная позиция взрослых людей, заложниками которой, к сожалению, становятся дети. «В случае алиментов речь идет не столько про жадность, сколько про непройденное испытание властью. Это тема невыстроенных ролей. Кому-то из супругов развод дается больнее. С мужской стороны это проявляется в том, чтобы не платить алименты, считать, сколько бывшая жена потратила денег, живет она по средствам или нет, а с женской — лишить возможности отца общаться с ребенком или детьми», — отмечает Ирина Жданова, практикующий педагог-психолог и психолог-консультант, клинический психолог, преподаватель московского Института прикладной психологии в социальной сфере. Злость, обида, месть, эмоции как таковые свидетельствуют о том, что отношения продолжаются, несмотря на официальный развод.