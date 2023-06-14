«Муж попросил не подавать в суд». Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
Юга.ру cобрали несколько историй людей, переживших развод. Их объединяет тема алиментов — выплат одного супруга другому на содержание детей. Происходит это не всегда гладко.
Прокомментировать эти истории мы пригласили двух юристов и психолога. Что же происходит с алиментами, как можно договориться или добиться выплат, и почему бывшие супруги не всегда охотно выполняют свои человеческие и юридические обязательства.
На 10 свадеб — 6 разводов
По данным Росстата, в 2022 году в Краснодарском крае было зарегистрировано 47 359 браков и 29 592 развода. Всего в России — 1 053 884 браков и 683 111 разводов. По региону и по стране в целом соотношение примерно одинаковое: на десять свадеб пришлось шесть разводов. К слову, их количество выросло после пандемии.
Краснодарский юрист Евгения Тутушкина дополняет наблюдениями из своей практики: основной возрастной контингент семейных пар, кто приходит на консультации по разводу, — 35–45 лет. Самые распространенные причины, по которым женщины решают расторгнуть брак, — измены и домашнее насилие.
Суд Анапы лишил родительских прав женщину, обвиняемую в убийстве сожителя:
По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2022 году с россиян взыскали алиментов на сумму 47,6 млрд. рублей (для сравнения в 2021 году — 32,9 млрд. рублей). Всё это деньги, которые супруги не платили детям после развода добровольно.
А вот статистика от приставов за тот же 2022 год уже по Краснодарскому краю:
— в 2022 году с должников по алиментам взыскали 2,3 млрд рублей (на 426 млн рублей больше, чем в 2021 году);
— за уклонение от уплаты алиментов возбудили 2007 уголовных дел;
— нашли 562 неплательщика алиментов, объявленных в исполнительный розыск.
«Вклад в бывшую»
Алименты — деньги, которые один родитель (чаще всего это отец, поскольку дети в большинстве случаев остаются с матерью) выплачивает другому на содержание общих несовершеннолетних детей.
По российскому законодательству алименты нужно выплачивать ежемесячно в размере:
- на одного ребенка — одной четверти (1/4) от заработка и/или иного дохода родителя;
- на двух детей — одной трети (1/3) от заработка и/или иного дохода родителя;
- на трех и более детей — половины (1/2) заработка и/или иного дохода родителя.
Не все мужчины хотят решать вопрос с алиментами в судебном порядке. Многим удобнее фиксированная сумма алиментов, не привязанная к официальному доходу.
«Мужчины зачастую боятся идти на [официальные — прим.ред.] алименты из-за нестабильного заработка. Никто не хочет волей-неволей оказаться должником, если завтра у него не будет денег. Поэтому я всегда предлагаю сторонам вместе подумать, обсудить потребности ребенка и определить разумную сумму алиментов, которую бывший супруг мог бы выплачивать», — комментирует юрист Елена Линкевич.
Но, как показывает история ниже, бывший супруг может решить перестраховаться, изначально предлагая минимальную сумму алиментов.
Евгения, 37 лет (имя и возраст изменены):
— Прежде чем подавать документы в суд на расторжение брака (мы расстались в августе 2022 года, официально развод состоялся в начале 2023 года), мы заранее обсудили, какой будет сумма алиментов — сыну тогда шел четвертый год. Супруг попросил, чтобы они не оформлялись официально, через суд, — не хотел, чтобы на работе были в курсе его личной жизни. Поэтому мы решили подписать соглашение об алиментах у нотариуса. Муж предложил указать в соглашении 5 тыс. рублей. Аргументировал тем, что у него проектная работа, сумма доходов непостоянная. Если в соглашении будет прописана большая сумма, а у него «просядут» заказы, чтобы я не подала на него из-за этого в суд. Но при этом пообещал, что будет платить больше — исходя из его возможностей. Хотя зарабатывает он хорошо — как специалист очень востребован.
Первые два-три месяца, пока Евгения искала работу, бывший муж помимо алиментов давал еще деньги, но потом сообщил, что будет переводить только алименты. В дальнейшем добавил еще тысячу рублей на возмещение части оплаты за детский сад. Дополнительно оплачивает 50% расходов на одежду, обувь и лечение ребенка.
— Когда мы официально оформили развод, и я получила в ЗАГСе свидетельство о расторжении брака, первое, что сделала, — подала заявление на социальное пособие. Мне его одобрили. Так что сегодня на содержание ребенка в общей сумме получается около двадцати тысяч рублей — сумма, более соответствующая реальным расходам, чем шесть тысяч рублей алиментов, — дополняет Евгения.
Еще одной матери пришлось добиваться каждого рубля минимальной суммы алиментов, обращаясь как в суд, так и к приставам.
Марина, 32 года, развелась в 2018 году, сыну было 7 лет:
— Я понимала, что супруг — в принципе человек нестабильный: и в плане доходов, и принятия решений, и выполнения обязательств. Чтобы за ним не бегать и не тратить нервы, я сразу обозначила свою позицию в отношении алиментов: сколько положено по закону. Больше я не требовала. Добровольно муж этого делать не захотел, поэтому вопрос решался в суде.
Рассмотрение иска заняло около трех месяцев. Я подавала на алименты в 2019 году, сумма была определена в 5 тыс. рублей — 50% от прожиточного минимума на ребенка по Краснодарскому краю на тот момент.
Алименты бывший супруг платил нерегулярно, и мне пару раз приходилось обращаться к судебным приставам, в том числе и по пересмотру суммы алиментов в связи с переиндексацией прожиточного минимума, хотя там и выходили копейки. Перерасчет тоже делали приставы, но о себе мне постоянно приходилось им напоминать.
Сегодня я сама зарабатываю достаточно, поэтому к нерегулярным выплатам алиментов отношусь спокойнее. Самое главное для меня, что муж участвует в жизни сына.
Но алименты остаются для меня рычагом воздействия в случае какого-то негативного ко мне отношения со стороны бывшего супруга. На всякий случай.
История Валентины гораздо более позитивна, так как бывший муж выполняет устные договоренности и готов идти навстречу в том, что касается финансового обеспечения ребенка.
Валентина, 41 год, развелась с мужем в 2016 году, сыну было 7 лет:
— При разводе муж попросил не подавать на алименты в суд. Мы договорились с ним о сумме 10 тыс. рублей, которую он будет переводить ежемесячно. Это был тот минимум, который мне бы хотелось получать.
Нашу договоренность мы не стали никак оформлять, хотя помощница судьи рекомендовала закрепить это соглашение документально. Я заверила ее, что доверяю своему на тот момент уже бывшему супругу.
Он открыл именную карту на ребенка и ежемесячно переводил туда деньги. Через год я попросила увеличить эту сумму вдвое: сын пошел в первый класс, и расходы на его содержание возросли. Бывший супруг отказался, объяснив тем, что у него нет такой возможности. Я не стала настаивать.
Где-то через полгода он сообщил, что теперь он может выплачивать 20 тыс. рублей. Эту сумму он переводит на карту и сейчас. Плюс оплачивает занятия сына по английскому языку.
Ничего святого:
Исходя из своего опыта, юрист Линкевич объясняет, почему вопрос алиментов, помимо нестабильного заработка, для некоторых мужчин так болезнен.
Во-первых, мужчине в принципе сложно принять тот факт, что теперь он алиментщик, и на нем висит этот ярлык вместе с бременем финансового обязательства.
Во-вторых, алименты могут стать инструментом для манипулирования, угроз и запугивания со стороны бывшей супруги.
В-третьих, мужчина не может разделить отношения с ребенком и отношения с бывшей супругой и считает, что алименты — это вклад не в ребенка, а в «бывшую».
«Я часто слышу: «Я плачу десять тысяч, куда она их тратит?!». И ты начинаешь наглядно расписывать расходы. Взять ту же самую коммуналку, которые многие мужчины в расчет не берут; расходы на школу, одежду, обувь, лечение, — и эти десять тысяч очень быстро превращаются в ноль. И только тогда, когда ты объясняешь, что эти деньги идут на ребенка и на что конкретно, мужчины успокаиваются», — рассказывает Елена Линкевич.
По российскому законодательству женщина не обязана предоставлять отчет бывшему супругу, на что были потрачены алименты. Но мужчина может обратиться в суд с исковым заявлением о перечислении 50% алиментов на счет ребенка, который сможет воспользоваться этими деньгами после 18 лет.
В-четвертых, влияние нового партнера — причем как со стороны бывшего супруга («Ты в ту семью деньги отдаешь, а у нас своя жизнь, быт, дети…»), так и супруги («А почему твой бывший не обеспечивает своего ребенка?»).
Юрист рекомендует заключать нотариальное соглашение об алиментах, когда супруги еще «на одном берегу», даже если они настроены миролюбиво и считают, что устных договоренностей будет достаточно. Сделать это позже может быть гораздо сложнее, когда появятся новые партнеры и новые поводы для конфликтов.
В дальнейшем соглашение можно пересмотреть. Если есть объективные обстоятельства, из-за которых расходы на ребенка возросли, а бывший супруг не хочет заключать новое соглашение, женщина может обратиться в суд. Но решение может затянуться на месяцы.
Юрист Евгения Тутушкина разделяет мнение коллеги и подчеркивает: если говорить о внесудебных алиментах, должно быть нотариальное соглашение, которое не противоречит интересам детей.
Из опыта ее профессиональной практики в случае с внесудебными алиментами бывшим супругам удается договориться друг с другом в 20-25% случаев. При том, что обе стороны прилагают усилия для переговоров, в момент развода над логикой всегда преобладают эмоции. Тем не менее, как считает юрист, 25 случаев из ста — хороший показатель.
«Если отец ребенка официально трудоустроен, алименты должны взыскиваться в долевом соотношении от зарплаты. Если говорить о какой-то фиксированной сумме, которая меньше долей, то, если женщина соглашается подписать такое соглашение, я сразу разъясняю ей ее право, что года через три она может обратиться в суд и довзыскать алименты, которые она могла бы получать в долевом соотношении, и сумма будет достаточно хорошая», — отмечает Тутушкина.
Козырь в кармане
Есть жизненные ситуации, когда женщины все же вынуждены рассматривать судебное решение по алиментам как инструмент влияния на бывших супругов.
Ольга, 39 лет:
— В 2016 году мы с мужем и двумя сыновьями решили переехать из Сибири в Краснодарский край. Отношения с супругом на тот момент уже были сложные. В январе 2017 года я и дети переехали, муж же решил остаться в родном городе. Отношения испортились окончательно. Муж подал иск в суд в г. N [Ольга попросила не указывать город — прим.ред.], чтобы отсудить старшего ребенка (сыну было пять лет).
На основании этого иска в Краснодаре проходила экспертиза моих жилищных условий: приходили социальные работники, чтобы оценить качество жизни детей.
В 2017 году муж приезжал в Краснодар на несколько месяцев, чтобы увидеться с детьми. Мы вместе с ним проходили экспертизу у психолога. Отчеты по всем экспертизам отправлялись в Сибирь, где было открыто делопроизводство. В итоге суд не нашел доводов в пользу отца, и вынес решение, чтобы оба ребенка жили со мной.
Все это время муж не платил никаких денег на содержание детей. Я подала на развод, развелась в Краснодаре, но свидетельство о расторжении брака смогла получить только в ЗАГСе г. N, где мы с мужем регистрировалась. И в том же городе подала в суд на бывшего супруга за неуплату алиментов.
Из суда решение автоматически ушло приставам. Те стали разыскивать бывшего мужа, и он сам мне позвонил — испугался. Договорились с ним о фиксированной сумме, которая устроила обоих. Несколько лет назад я аргументированно попросила ее увеличить. Бывший супруг согласился.
В 2018 году он в итоге сам переехал в Краснодар, чтобы быть ближе к детям. Сейчас общаемся с ним нормально, без эмоций. Платит алименты, всегда дарит подарки сыновьям на дни рождения и Новый год. Более того, сам вызвался оплачивать тренировки детям.
При этом у меня остается козырь: решение суда об алиментах, которым я могу воспользоваться в любой момент до совершеннолетия детей. Считаю, что все, что связано с обязательствами, нужно оформлять по закону. Договоренности всегда могут быть нарушены.
Вид с другого берега
Справедливости ради дадим слово мужчинам, пережившим развод.
Михаил, 52 года [имя изменено — прим.ред.], развелся с супругой в 2009 году, дочери было 13 лет, сыну — три года.
— По алиментам договорились устно. По имуществу — тоже. Я платил и плачу 10 тыс. рублей на ребенка в месяц до совершеннолетия. Плюс разовые покупки, подарки и карманные расходы «на пиццу».
Имущество с бывшей женой разделили так: ей и детям — большая квартира, машина, дача у реки; мне — «двушка» в ипотеку, машина, гараж и коммерческое помещение под аренду.
Поначалу со стороны супруги были какие-то недовольства, тогда я предложил ей поменяться местами: я остаюсь с детьми, она платит алименты. Супруге этот вариант не понравился. Больше разногласий по имуществу не возникало.
Недопонимания по выплатам алиментам у нас не было, каких-то ограничений в плане общения с детьми — тоже.
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Иван, 35 лет, развелся в 2022 году, дочери было 6 лет.
— С бывшей супругой вопрос с алиментами вопрос был решен в виде устной договоренности. Я сам настаивал на судебном решении или нотариальном соглашении, но жене было удобно так. Сумму мы определили в 10 тыс. рублей ежемесячно. В каких-то глобальных тратах (покупка одежды, обуви, праздники) я тоже участвую: беру на себя половину расходов или даже больше.
Никакого недопонимания по вопросам алиментов у нас не возникало. Пока, во всяком случае.
Каких-либо ограничений в общении с дочкой у меня нет. Когда мы разводились с женой, у меня были проблемы с алкоголем, и она мне поставила условие, чтобы я прошел лечение.
Сейчас с бывшей супругой общаемся с пониманием, уважением. Возможно, во многом потому, что оба очень щепетильно относимся ко всему, что касается ребенка. Так что постарались максимально сгладить углы.
Я работаю день через день, по этому графику с дочерью и общаюсь: через день забираю из сада, по пятницам или в какой-то из выходных она остается у меня. Мы сейчас живем рядом, благодаря и этому в том числе я часто вижусь с ребенком.
Александр, 37 лет [имя изменено — прим.ред.], с супругой разошелся в 2011 году. Старшей дочери тогда было четыре года, младшей — два.
— По алиментам договорились легко — на фиксированную сумму, которую я ежемесячно высылаю. В какой-то момент я понял, что могу давать больше, но эту сумму перевожу не бывшей супруге, а на карты детям — на их личные расходы.
Отдельно продолжаю платить алименты бывшей жене [какую конкретно сумму и сколько он переводит детям, Александр уточнять не захотел — прим.ред.].
Мы никогда не говорили с ней, на что идут эти деньги. Если есть какие-то дополнительные расходы на дочерей, например, по учебе, такие моменты мы с бывшей супругой можем обсудить.
После развода я переехал в другой город, и никогда у нас не возникало проблем, чтобы мне встретиться с детьми. Все мирно, мы до сих пор с бывшей женой общаемся хорошо.
Я регулярно приезжаю к детям. Или бывшая жена может мне отдать дочерей на неделю: когда я приезжаю, то останавливаюсь у своих родителей. Либо мы вместе с моими родственниками и детьми ездим куда-то отдыхать.
«Когда-нибудь я буду хорошим отцом»
Евгения Тутушкина подтверждает, что спорные моменты по алиментам возникают часто. Большинство бывших супругов считает так: если супружеские отношения не имеют места быть, то мужчина если и должен платить, то какие-то копейки, либо вообще не платить. И женщина вынуждена обращаться в суд.
Почему за алименты, право на которые законодательно закреплено, приходится сражаться? Методы воздействия на должников есть, но по факту взыскивать алименты сложно по ряду причин.
Долгие сроки исполнения исковых производств. «Одно из последних моих дел: я полгода высуживала алименты, и борьба здесь была не с бывшим мужем, а с системой. Заседания то откладывались, то переносились, то само решение принималось долго. Что можно ждать от бывшего мужа, гражданина, если государство так относится к женщинам? Никого в судебном аппарате не волновало, что она полгода не получает алименты. И все эти месяцы только принималось решение, присудить эти алименты или нет. Не потому что судьи сидят и размышляют над этим вопросом, а потому что система так налажена», — рассказывает Линкевич.
Отсутствие официальных доходов. Если бывший супруг не работает официально или не предоставляет документы, подтверждающие его доход, у него нет денег на банковских картах, и имущество на его имя тоже не зарегистрировано, добиться выплат по алиментам будет очень сложно. Единственный вариант — обратиться в суд для назначения фиксированной суммы алиментов.
«Когда должник не работает, в иске мы просим взыскать ежемесячно один прожиточный минимум [на 2023 год размер прожиточного минимума на детей в Краснодарском крае установлен в размере 13 386 рублей — прим.ред.]. По закону содержание ребенка должно складываться из 50% доходов матери и 50% доходов отца. Соответственно, чтобы с отца взыскать один прожиточный минимум, мы должны доказать траты на ребенка в размере двух прожиточных минимумов», — дополняет Евгения Тутушкина.
Мужчины увольняются, работают неофициально, прячут свои доходы, чтобы принципиально не платить эти деньги матери ребенка.
«Основной аргумент в таких случаях: «когда он вырастет, я ему все объясню, оплачу учебу. В общем, когда-нибудь я стану для него хорошим отцом», — комментирует юрист.
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Сложная система работы судебных приставов, в том числе из-за их ограниченных правовых возможностей. В частности, нет реального правового механизма выявления реальных доходов должников. Алиментщики могут иметь неограниченное количество источников дохода, но полностью их установить практически невозможно, как и определить их теневые доходы. Многие из них скрывают имущество, переписывают его на других.
Иногда неизвестно даже, где они находятся: чтобы спрятаться от приставов, должники часто переезжают в другой город или за границу. И приставы попросту не могут найти ни человека, ни его имущество: как правило, они обращаются в ПФР, ФНС, Росреестр, банки и другие организации, но, когда человек покидает страну, эта стандартная схема перестает работать.
Острый дефицит квалифицированных судебных приставов-исполнителей. Как откровенничают сами бывшие приставы, в службу берут всех подряд, обещая научить по факту, а еще — интересную работу и карьерный рост. В действительности это морально тяжелая, а иногда и опасная для жизни работа, огромные загрузки, мизерная зарплата и как следствие — большая текучка кадров.
Претензии с другой стороны
В следующей истории судится мужчина, который хочет платить дочери меньше, чем положено по закону, и не первый год настойчиво этого добивается.
Бывший муж судится с жительницей Краснодара Ириной Троцко за уменьшение размера алиментов на дочь (25% от заработка). Сергей и Ирина Троцко поженились в 2003 году, в 2006 у них родилась дочь Вероника, а еще через два года супруги развелись.
В декабре 2021 года бывший супруг подал иск в Прикубанский районный суд Краснодара, в котором просил снизить размер алиментов с 1/4 до 1/6 части дохода. Аргументировал он это тем, что в 2020 году у него родился сын, и на его содержание он обязался выплачивать алименты в размере 1/6 части дохода.
Размер алиментных обязательств подлежит уменьшению, если изменилось не только семейное, но и материальное положение. Как рассказала Юга.ру Ирина Троцко, по итогам последнего заседания суд отказал бывшему мужу в уменьшении алиментов. Он также не смог доказать, что сохранение прежнего размера алиментов на одного ребенка ущемляет права другого, так что Ирина продолжит получать алименты на дочь в прежнем размере. Она предполагает, что бывший супруг подаст на кассацию, но, по ее словам, «дело это не быстрое». Впереди — суд по разделу имущества.
В отместку друг другу
Как утверждают психологи, нежелание бывшего супруга платить алименты, как и запрет бывшей жены на встречи с детьми — это инфантильная позиция взрослых людей, заложниками которой, к сожалению, становятся дети.
«В случае алиментов речь идет не столько про жадность, сколько про непройденное испытание властью. Это тема невыстроенных ролей. Кому-то из супругов развод дается больнее. С мужской стороны это проявляется в том, чтобы не платить алименты, считать, сколько бывшая жена потратила денег, живет она по средствам или нет, а с женской — лишить возможности отца общаться с ребенком или детьми», — отмечает Ирина Жданова, практикующий педагог-психолог и психолог-консультант, клинический психолог, преподаватель московского Института прикладной психологии в социальной сфере.
Злость, обида, месть, эмоции как таковые свидетельствуют о том, что отношения продолжаются, несмотря на официальный развод.
Изменится человек или нет, как рассуждает психолог, не зависит от времени. Если человек будет личностно расти, вкладываться в собственное взросление, в завершение предыдущих отношений и выстраивание последующих — тогда да, изменения возможны. Но не стоит думать, что человек изменится сам по себе, повзрослеет, станет мудрее.
Что же касается судебной системы, в частности, статьи 10 ГК РФ «Пределы осуществления гражданских прав», то, как прогнозирует Тутушкина, в ближайшие три-пять лет будет совершенствоваться не законодательство, а именно судебная практика.
«Идет активная реформа судебной системы в целом. Еще пять лет назад в единицах судебных актов писали о недобросовестности сторон. Сейчас, если одна сторона действует с целью причинить вред другой, то более вероятно, что для второй стороны это дело будет выигрышным», — резюмирует юрист.