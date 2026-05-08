ФК «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России

7 мая матч «Краснодара» против «Динамо» закончился ничьей, однако «быки» смогли выиграть в серии пенальти и выйти в Суперфинал

7 мая прошел матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, где сыграли ФК «Краснодар» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена».

Основное время закончилось ничьей — 0:0, однако в серии пенальти «быки» смогли одержать победу со счетом 6:5. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары московских футболистов Константина Тюкавина и Хуана Касереса, а победный гол забил игрок «Краснодара» Кевин Ленини.

Благодаря победе «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России. 24 мая «быки» встретятся с московским «Спартаком» на столичном стадионе «Лужники».