ФК «Краснодар» победил «Динамо» в серии пенальти и вышел в Суперфинал Кубка России

  Игровой момент в матче «Краснодар» – «Динамо» © Скриншот фото Сергея Апенькина с сайта championat.com
7 мая матч «Краснодара» против «Динамо» закончился ничьей, однако «быки» смогли выиграть в серии пенальти и выйти в Суперфинал

7 мая прошел матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, где сыграли ФК «Краснодар» и московское «Динамо». Игра прошла на стадионе «Ozon Арена».

Основное время закончилось ничьей — 0:0, однако в серии пенальти «быки» смогли одержать победу со счетом 6:5. Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отразил удары московских футболистов Константина Тюкавина и Хуана Касереса, а победный гол забил игрок «Краснодара» Кевин Ленини.

Благодаря победе «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России. 24 мая «быки» встретятся с московским «Спартаком» на столичном стадионе «Лужники».

Отметим, что по данным на 8 мая футбольный клуб «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026 — после 28 матчей у команды 63 очка.

Как писали Юга.ру, в 2026 году тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых в РПЛ.

