Беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Не работают 13 аэропортов юга

Аэропорты Краснодара, Сочи, Минеральных Вод и еще десяти городов приостановили работу после инцидента в Ростове-на-Дону

8 мая Министерство транспорта сообщило, что беспилотник попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», которое находится в Ростове-на-Дону. Персонал не пострадал. Сейчас специалисты анализируют работоспособность оборудования. Из-за произошедшего пассажирские авиаперевозки временно остановлены в 13 городах. Среди них — Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Минтранс и Росавиация совместно с авиаперевозчиками и администрациями аэропортов корректируют полетное расписание. Информацию о дальнейшей работе авиагаваней обновят в 11:00.