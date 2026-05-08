Беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Не работают 13 аэропортов юга

  © Фото Антона Быкова, Юга.ру
Аэропорты Краснодара, Сочи, Минеральных Вод и еще десяти городов приостановили работу после инцидента в Ростове-на-Дону

8 мая Министерство транспорта сообщило, что беспилотник попал в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», которое находится в Ростове-на-Дону. Персонал не пострадал. Сейчас специалисты анализируют работоспособность оборудования.

Из-за произошедшего пассажирские авиаперевозки временно остановлены в 13 городах. Среди них — Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Минтранс и Росавиация совместно с авиаперевозчиками и администрациями аэропортов корректируют полетное расписание. Информацию о дальнейшей работе авиагаваней обновят в 11:00.

Как писали Юга.ру, 7 мая в аэропортах юга России вводили ограничения на полеты — задерживался 101 рейс. 

