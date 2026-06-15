Краснодарцы перекрыли дорогу, чтобы заставить власти откачать воду из их дворов

14 июня телеграм-канал «Краснодар Телетайп» опубликовал видео с протестующими краснодарцами. На кадрах видно, как, стоя по колено в воде, жители микрорайона 9-й километр заблокировали проезжую часть и скандировали: «Администрацию». Также на воротах частных домов они оставили радикальные призывы отправить в отставку губернатора края.

Позже депутат городской Думы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов сообщил, что на место происшествия приехала полиция и глава Прикубанского округа Евгений Беликов. Ближе к подтопленным домам протестующих приехали четыре машины для откачки воды.



Напомним, что с 12 июня Краснодар уходит под воду из-за непрекращающихся залповых ливней. Наихудшая ситуация наблюдается в Музыкальном микрорайоне, где много лет обещают построить ливневки. Жителям пришлось пересесть на сапборды, чтобы передвигаться по улицам.



Масштаб бедствия подтвердили и власти. По данным пресс-службы мэрии Краснодара, за три дня в ЕДДС поступило 850 заявок на откачку дождевой воды. В администрации заявили, что ликвидация последствий ливней ведется в круглосуточном режиме. На улицах города задействовано 18 единиц спецтехники и 16 мотопомп.