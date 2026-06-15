Умер худрук и главный режиссер драмтеатра Новороссийска Евгений Кушпель

В ДТП погиб актер и художественный руководитель новороссийского театра Евгений Кушпель. На его счету было более 70 работ

13 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что в ДТП погиб заслуженный работник культуры Кубани, главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского драматического театра имени Амербекяна Евгений Кушпель. Ему было 69 лет.

Известно, что авария произошла на Сухумском шоссе в Новороссийске. В автомобиль, в котором находился Кушпель, на большой скорости врезалась другая машина. Худрук скончался на месте от полученных травм.

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу. Мы всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах, где его невероятный талант позволил сыграть более семи десятков ярких киноролей», — написал Кравченко.

Евгений Кушпель родился в Новороссийске в 1957 году. В 1979 году он окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, а позже — режиссерское отделение Краснодарского университета культуры.



В кино Кушпель дебютировал в 1985 году, сыграв штурмана в фильме «Бармен из Золотого якоря». Всего в его творческой биографии более 70 работ в театре и кино. Он снимался в фильмах «Горько!», «Горько! 2», а также в сериалах «Ищейка», «Литейный», «Марш Турецкого», «Возвращение Турецкого», «Балабол», «Спасская», «Дама с собачкой», «Невеста поневоле» и других.



В 1999 году Кушпель стал руководителем Новороссийским муниципальным драматическим театром имени Амербекяна. Также в 2018 году по его инициативе был создан международный фестиваль «Театральная гавань», в рамках которого проходили спектакли профессиональных театров из российских регионов и зарубежных стран.



Помимо этого Евгений Кушпель был диктором Парада Победы в Новороссийске и ведущим главных городских мероприятий. В 2015 году ему присвоили звание «Патриот города-героя Новороссийска».