Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает нулевую ничью «быков» с «Динамо», поведение колумбийского форварда на скамейке и кризис в «Зените» перед очной битвой за чемпионство.

«Краснодар» теперь главный фаворит Кубка России. Его судьба решится в ответном домашнем матче с «Динамо» 5 мая. Москвичи уже давно не могут обыграть «быков» в официальных матчах, последний раз это случалось в августе 2023-го (4:3), как раз в Кубке России. Тогда «Динамо» тренировал Марсел Личка, а на поле выходили Захарян, Сазонов и Лещук.

Статус «Краснодара» укрепился не только благодаря 0:0 на выезде — огромную роль сыграл вылет из турнира «Зенита». В «Динамо» букмекеры не верят совершенно, а шансы соперников по московскому супердерби ЦСКА и «Спартака» расценивают почти одинаково, но ниже, чем у команды Мурада Мусаева.

Понятно, что серия из восьми безвыигрышных игр немало объясняет, но все же сейчас мы имеем дело с другим «Динамо». Оно, кстати, могло и выиграть, но Константин Тюкавин забрался в офсайд, забивая на 94-й минуте.

А главный вопрос: каким будет сам «Краснодар» через месяц? Сейчас на повестке дня важнейшая в плане борьбы за чемпионство битва с разъяренным «Зенитом» — уже 12 апреля. «Быки» даже остались готовиться к ней в Москве и не стали возвращаться домой.

При этом Мусаеву приходится всерьез ротировать состав — против «Динамо» в старте не вышел Джон Кордоба. Тренер после матча объяснил это так:

«Это совместное решение. После игры в Грозном у него были очень тяжелые два дня. С «Ахматом» еще была такая игра, где у Кордобы много дуэлей. Было видно, как у него забились мышцы, задние поверхности бедра болели. Мы много разговаривали и решили не рисковать, выпустить только по ходу. Утром поговорили: он сказал, что хорошо поспал, отлично себя чувствует и готов выйти максимально рано. Поэтому и решили, что появится в перерыве».

Дать Кордобе передышку накануне встречи с «Зенитом» — решение логичное и разумное. Не стоит забывать и о возрасте (в мае ему исполнится 33), и о том, что колумбиец только что летал на другой конец планеты, где участвовал в двух матчах своей национальной сборной.

Статус запасного в клубе для Джона непривычен. За весь сезон он ни разу не оставался в запасе на матч РПЛ (но дважды пропускал из-за дисквалификаций) и только один раз сидел в Кубке — в группе, тоже против «Динамо». В итоге Кордоба устроил настоящий театр: казалось, он просто не знает, как сидеть в запасе. Вышел в бутсах вместе со всеми запасными минут за пять до начала матча, сел на скамейку, но сразу убежал обратно в раздевалку — оказалось, забыл кроссовки. Вернулся, переобулся.

Когда матч начался, Кордоба был почти таким же активным на бровке, как и главный тренер. Сразу вспомнился финал Евро-2016 и поведение Криштиану Роналду, когда его заменили из-за травмы. Джон жестами реагировал на моменты и периодически вскакивал: после желтой карточки Оласы, после провала обороны «Краснодара», после фола «Динамо» на Батчи. Доставалось от форварда и судьям: Кордоба несколько раз активно прессинговал резервного арбитра.

В конце первого тайма получил травму защитник москвичей Фернандес. Пока ему помогали медики, Кордоба буквально как тренер подозвал Мозеса Кобнана и стал объяснять ему нюансы игры в атаке.