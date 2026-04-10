Репетиция перед «Зенитом» и Кордоба на бровке. Главные выводы из кубковой ничьи ФК «Краснодар»
Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает нулевую ничью «быков» с «Динамо», поведение колумбийского форварда на скамейке и кризис в «Зените» перед очной битвой за чемпионство.
«Краснодар» теперь главный фаворит Кубка России. Его судьба решится в ответном домашнем матче с «Динамо» 5 мая. Москвичи уже давно не могут обыграть «быков» в официальных матчах, последний раз это случалось в августе 2023-го (4:3), как раз в Кубке России. Тогда «Динамо» тренировал Марсел Личка, а на поле выходили Захарян, Сазонов и Лещук.
Статус «Краснодара» укрепился не только благодаря 0:0 на выезде — огромную роль сыграл вылет из турнира «Зенита». В «Динамо» букмекеры не верят совершенно, а шансы соперников по московскому супердерби ЦСКА и «Спартака» расценивают почти одинаково, но ниже, чем у команды Мурада Мусаева.
Понятно, что серия из восьми безвыигрышных игр немало объясняет, но все же сейчас мы имеем дело с другим «Динамо». Оно, кстати, могло и выиграть, но Константин Тюкавин забрался в офсайд, забивая на 94-й минуте.
А главный вопрос: каким будет сам «Краснодар» через месяц? Сейчас на повестке дня важнейшая в плане борьбы за чемпионство битва с разъяренным «Зенитом» — уже 12 апреля. «Быки» даже остались готовиться к ней в Москве и не стали возвращаться домой.
При этом Мусаеву приходится всерьез ротировать состав — против «Динамо» в старте не вышел Джон Кордоба. Тренер после матча объяснил это так:
«Это совместное решение. После игры в Грозном у него были очень тяжелые два дня. С «Ахматом» еще была такая игра, где у Кордобы много дуэлей. Было видно, как у него забились мышцы, задние поверхности бедра болели. Мы много разговаривали и решили не рисковать, выпустить только по ходу. Утром поговорили: он сказал, что хорошо поспал, отлично себя чувствует и готов выйти максимально рано. Поэтому и решили, что появится в перерыве».
Дать Кордобе передышку накануне встречи с «Зенитом» — решение логичное и разумное. Не стоит забывать и о возрасте (в мае ему исполнится 33), и о том, что колумбиец только что летал на другой конец планеты, где участвовал в двух матчах своей национальной сборной.
Статус запасного в клубе для Джона непривычен. За весь сезон он ни разу не оставался в запасе на матч РПЛ (но дважды пропускал из-за дисквалификаций) и только один раз сидел в Кубке — в группе, тоже против «Динамо». В итоге Кордоба устроил настоящий театр: казалось, он просто не знает, как сидеть в запасе. Вышел в бутсах вместе со всеми запасными минут за пять до начала матча, сел на скамейку, но сразу убежал обратно в раздевалку — оказалось, забыл кроссовки. Вернулся, переобулся.
Когда матч начался, Кордоба был почти таким же активным на бровке, как и главный тренер. Сразу вспомнился финал Евро-2016 и поведение Криштиану Роналду, когда его заменили из-за травмы. Джон жестами реагировал на моменты и периодически вскакивал: после желтой карточки Оласы, после провала обороны «Краснодара», после фола «Динамо» на Батчи. Доставалось от форварда и судьям: Кордоба несколько раз активно прессинговал резервного арбитра.
В конце первого тайма получил травму защитник москвичей Фернандес. Пока ему помогали медики, Кордоба буквально как тренер подозвал Мозеса Кобнана и стал объяснять ему нюансы игры в атаке.
Покер Кордобы и 9:0 в двух матчах:
Мусаев после матча ответил на вопрос про поведение форварда, и, кажется, остался им доволен:
«То, что он проявляет лидерские качества и давал советы Мозесу — совершенно нормально. Каждый наш нападающий должен быть рад, что рядом есть старший товарищ Кордоба, готовый поделиться опытом, рассказать, как действовать в том или ином эпизоде. Джон много разговаривает в раздевалке — мы транслируем одни и те же мысли. Я рад, что у нас есть такой игрок».
Выйдя на поле, Кордоба, впрочем, ничего особенного не показал — как и весь «Краснодар». Вообще сложилось довольно устойчивое впечатление, что «быки» приехали в Москву не проиграть, планируя решать вопрос об участии в финале Кубка России в ответной игре, да еще и держа в уме «Зенит».
К слову, о «Зените». Шутки по поводу нового «переноса столетия» перестают быть шутками. Кубок петербуржцы уже проиграли, в очередной раз представ набором игроков, а не командой. По мне — совершенно очевидно, что Сергей Семак не может найти мотивации ни у себя, ни у своих игроков. Все же у цикла тренера в клубе чаще всего есть предел (Юрген Клопп, например, считает, что это семь лет). Понятно, что бывают исключения вроде Алекса Фергюсона (26 лет в «Манчестер Юнайтед»), или Ги Ру (40 с лишним лет в «Осере»), но Семак не похож ни на кого из них. Скорее, напрашиваются аналогии с Олегом Романцевым из 1990-х. Тренер «выработался».
По ходу трансляции из Петербурга, кстати, не покидало ощущение, что за «Спартак» (а точнее — против «Зенита») болеет буквально вся страна. Сообщив перед матчем, что договорились не оскорблять соперника по случаю Страстной недели, представители так называемой «культурной столицы» при объявлении фамилий игроков «Спартака» непременно и слаженно выкрикивали «Свинья!» А закончился матч вообще стычкой на поле и забросом пластиковых бутылок (как они попадают на трибуну?) в игроков московского клуба. В Угальде попали точно, теперь разбираться с этим будет КДК.
Теперь один финалист Кубка России точно представит Москву, и сложно даже сказать, для кого этот титул важнее. Битва в Тушино будет очень крутая. Но и «Динамо» с «Краснодаром» еще побьются. Я, кстати, не совсем согласен с букмекерами — у «Динамо» нет явных задач в чемпионате, и Ролан Гусев вполне может устроить предметную подготовку к ответному матчу в Кубке.
Крайне странное впечатление в последнее время у «быков» оставляет Черников. Еще по матчу с ЦСКА были вопросы (как он не наиграл на красную карточку?), а теперь 26-летний полузащитник был удален в двух играх подряд… Возможно, в Санкт-Петербурге Мусаеву даже придется выпускать в опорную зону непрофильного для нее игрока — например, Гонсалеса или Джубала.
В целом, как можно понять, Мусаев доволен увиденным в Москве — вот только против «Зенита» стопроцентно придется выкладываться жестче — по сути, этот матч может стать досрочным финалом чемпионата. И, кстати, в формировании настроя рулевому «быков» вполне может помочь бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин. Он дал вот такое резюме вчерашнему матчу:
«Очень унылый, скучный матч. После 30-й минуты вообще не было никакого желания смотреть эту игру. Не знаю, на что рассчитывали обе команды, отвратительная игра с обеих сторон».
Валерий Газзаев в таких ситуациях зачитывал это команде в раздевалке…
