«Нас поставили в жуткие условия». Краснодарцы бьют тревогу из-за строительства ТЦ у их домов

В Краснодаре застройщик «Бауинвест» перекрыл пожарную дорогу, собирается демонтировать ливневки и игнорирует жалобы жильцов ЖК «Легенда»

В Краснодаре жители шести 17-этажных домов жилого комплекса «Легенда» на улице 40-летия Победы (корпусы 135, 137, 139, 141, 143, 145) сообщили Юга.ру, что компания «Бауинвест» начала строить трехэтажный торговый комплекс прямо под их окнами. Люди жалуются, что администрация и правоохранительные органы не реагируют на жалобы. По словам жильцов, компания начала активные действия 18 мая 2026 года. Тогда на территорию ЖК приехала строительная техника и выгрузила блоки, перегородив дорогу для последующей установки забора в районе пожарного проезда. За несколько дней до этого, 16-17 мая, на припаркованных автомобилях появились уведомления о строительных работах с просьбой переставить машины. 14 мая «Бауинвест» известил управляющую компанию о необходимости освободить территорию, приложив план-схему. При этом у застройщика есть разрешение на строительство с 2024 года, и ранее он уже огородил свою рабочую площадку — тогда у жителей претензий не было. Проблема в другом: из присланной схемы жители поняли, что компания собирается построить трехэтажный торговый комплекс (высотой 11 метров, с подземной парковкой) прямо по бордюру их домов.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

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Кроме того, в планах — демонтаж ливневой канализации ЖК. В краснодарском водоканале заявили, что «Бауинвест» не имеет права убирать трубы без их разрешения и таких работ в планах нет. Сам застройщик сначала утверждал, что никакой новой системы водоотведения не делал, однако, как выяснили жители, она уже существует. И водоканал это подтвердил, добавив, что разрешений на это не подписывал. По словам жильцов, на требования предоставить документы компания отвечает: «Это наша земля». Инженеры, с которыми консультировались горожане, заявили, что расстояние между домами и торговым комплексом должно составлять 50 метров, тогда как застройщик оставил только 14. А выгрузочную зону будущего ТК планируют разместить всего в пяти метрах от окон жильцов ЖК «Легенда». Ситуация усугубляется тем, что компания намерена полностью отгородить пожарный проезд, сделав своей собственностью. «Случится возгорание в соседних домах — пожарные машины туда просто не проедут», — говорят жильцы. Кроме того, компания забрала у краснодарцев места под мусорные контейнеры под свои нужды, а новые не предоставила. «Нас поставили в жуткие условия», — резюмируют люди.

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Жители обращались в администрацию. У них сложилось впечатление, что власти стоят на стороне «Бауинвест». Три раза их вызывали в администрацию для переноса мусорных баков и освобождения дороги, но разъяснений, законно ли это, не последовало. Жильцы заявили, что писали в прокуратуру, Следственный комитет и президенту. 4, 5, 6, 7 июня они вызывали полицию — стражи порядка так и не явились. После этого люди ходили в отделение и писали заявления, просили привлечь компанию к административной ответственности — везде получили отказ. На бездействие полиции и прокуратуры также написали жалобы, но реакции пока нет. Что именно нарушено, по мнению жильцов: вероятное отсутствие проектной документации или ее несоответствие нормам;

земля имеет статус линейной — на ней не может располагаться торговый комплекс;

сначала «Бауинвест» получил разрешение на строительство ТК площадью 2 тыс. кв. метров, затем — на 8 тыс. кв. метров;

все действия осуществляются без согласования с жильцами. Информацию, по словам жителей, застройщик предоставляет урывками, а до начала конфликта компания обещала ничего не строить, пока не решит все вопросы с жителями близлежащих домов. Теперь люди просят огласки и реальной помощи со стороны власти и правоохранительных органов.