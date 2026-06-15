Краснодарский край занял восьмое место в социально-экономическом рейтинге регионов РФ
Краснодарский край набрал 75,05 балла по итогам 2025 года и опустился на одну позицию
15 июня «РИА Новости» сообщило, что Краснодарский край занял восьмое место в ежегодном рейтинге социально-экономического положения регионов РФ, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг».
Год назад, по итогам 2024 года, регион занял седьмое место с результатом 76,58 балла. За год Кубань потеряла одну позицию и 1,53 балла. Тем не менее Краснодарский край остается единственным представителем юга страны в первой десятке.
Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург — их интегральный балл превышает 90. Еще два региона — Татарстан и Московская область — набрали более 80 баллов. Десятку замыкают Свердловская область (77 баллов), Ханты-Мансийский автономный округ (76), Ленинградская область (75,18), Краснодарский (75,05) и Красноярский (70) края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (68).
Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом состав первой десятки не изменился — внутри нее поменялись местами только шесть регионов, причем лишь в пределах одной позиции. Среднее значение интегрального рейтинга по всем субъектам РФ составило 48,85 балла. Замыкают рейтинг Тыва, Ингушетия и Калмыкия с показателями в диапазоне от 17 до 21 балла.
Рейтинг составлялся на основе комплексного анализа экономических и социальных показателей: объем производства, численность занятых, оборот розничной торговли, уровень безработицы, доля прибыльных предприятий и другие факторы.
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Напомним, что Краснодар и Сочи в первом квартале 2026 года вошли в пятерку российских городов с самым высоким уровнем душевого дохода — 74 и 75 тыс. рублей соответственно. При этом Кубань занимает третье место в стране по числу жителей с доходами ниже прожиточного минимума — 360,4 тыс. человек.
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