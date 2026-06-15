Краснодарский край набрал 75,05 балла по итогам 2025 года и опустился на одну позицию

15 июня «РИА Новости» сообщило, что Краснодарский край занял восьмое место в ежегодном рейтинге социально-экономического положения регионов РФ, подготовленном Центром экономических исследований «РИА Рейтинг».

Год назад, по итогам 2024 года, регион занял седьмое место с результатом 76,58 балла. За год Кубань потеряла одну позицию и 1,53 балла. Тем не менее Краснодарский край остается единственным представителем юга страны в первой десятке.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург — их интегральный балл превышает 90. Еще два региона — Татарстан и Московская область — набрали более 80 баллов. Десятку замыкают Свердловская область (77 баллов), Ханты-Мансийский автономный округ (76), Ленинградская область (75,18), Краснодарский (75,05) и Красноярский (70) края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (68).

Эксперты отмечают, что по сравнению с предыдущим годом состав первой десятки не изменился — внутри нее поменялись местами только шесть регионов, причем лишь в пределах одной позиции. Среднее значение интегрального рейтинга по всем субъектам РФ составило 48,85 балла. Замыкают рейтинг Тыва, Ингушетия и Калмыкия с показателями в диапазоне от 17 до 21 балла.

Рейтинг составлялся на основе комплексного анализа экономических и социальных показателей: объем производства, численность занятых, оборот розничной торговли, уровень безработицы, доля прибыльных предприятий и другие факторы.