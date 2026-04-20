Упущенное лидерство. Как «Зенит» обогнал «Краснодар» в чемпионской гонке

«Краснодар» устал и не свеж. Все это мы уже обсуждали в перспективе игры на два фронта, и вот, кажется, эффект стал предметным. Впереди — набирающий ход «Спартак» (забили 3 гола «Ахмату» за 40 минут и не знают поражений уже 6 матчей). Если случится поражение — вероятнее всего, о чемпионской гонке придется и забыть.

«Зенит» может позволить себе менять Джон Джона на Педриньо после первого тайма. У «Краснодара» таких боевых единиц просто нет. Против «Балтики» в основе появился и даже забил Боселли, но выпускать по ходу Мусаеву, по сути, было некого. Джубал (забил первым касанием), Мозес Кобнан да Пальцев — остальные из запаса еще юниоры. К тому же явно не в оптимальных кондициях после травмы находится Сперцян, да и Кордоба как минимум не переиграл в атаке своего соотечественника Андраде. И, более того, влип в историю с неприличным жестом в адрес вратаря «Балтики» Кукушкина. Теперь этот эпизод собирается разбирать КДК. Если Кордоба получит дисквалификацию — это будет настоящая катастрофа.

По этим цифрам не скажешь, что между командами всего одно очко, но аналитики смотрят не только на таблицу и календарь (примерно одинаковой сложности). Важнее всего, что они видят то же, что и все — «быкам» категорически не хватает длины скамейки.

Сейчас до конца осталось 5 туров. У обоих соискателей по 2 домашних матча и по 3 выездных. В ближайшем туре оба претендента играют в Москве — против «Локомотива» и «Спартака» соответственно. Статистическая платформа Opta оценивает шансы «Зенита» намного выше — 67,9% против 31,9.

Чемпионат вышел на финишную прямую. И тут уже не важно, как именно ты набираешь очки — хоть тушкой, хоть чучелом. Если «Зенит» выиграет все оставшиеся матчи по 1:0 — он чемпион. Даже если они продолжат мазать бесконечные пенальти, а все мячи соперники будут забивать сами себе.

Ничья с командой Андрея Талалаева (которого опять не было на игре из-за дисквалификации) стала для «быков» третьей подряд. Сложно было ожидать, что петербуржцы не воспользуются шансом — так оно и вышло. Минимальная победа (благодаря лишь автоголу) над махачкалинским «Динамо», тем не менее, принесла 3 очка, и теперь «Зенит» лидер чемпионата — кстати, впервые в сезоне, и вообще с марта 2025-го.

Разумеется, никто не гарантирует и «Зениту» победы в оставшихся матчах. Более того, по игре он сейчас довольно скучен. Но возможность относительно широкой ротации, опытные игроки запаса — на финише это может сыграть свою роль.

Еще у «Краснодара» вдруг пошли ошибки, которые кандидат в чемпионы допускать просто не имеет права. «Привоз» Тормены очень сложно объяснить, но он может иметь колоссальное значение. Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис оценил произошедшее более чем корректно:

«Все ошибаются. Игрок хотел сохранить мяч, но не получилось. У него было два варианта развития событий. Когда он понял, что тяжело сохранить мяч, то попытался выбить. А можно было отдать Агкацеву, но Тормена выбрал другое решение. Оказалось, что оно неправильное. Случайность, которая может сыграть свою роль в конце сезона. Видимо, защитник не ожидал, что его будут прессинговать».

А вот Александр Бубнов в выражениях стесняться не стал:

«Кошмар. В «Барсе», «Реале» или в сборной на ЧМ после такого — убирайтесь из команды. Гол Бевеева с 30 метров — ошибка Агкацева. Второй гол — что сотворил Тормена, это, в принципе, может и чемпионства стоить «Краснодару», потому что в безобидной ситуации... Отдай вратарю мяч, и тот уже будет выбивать! Он тянул-тянул, вошел в свою штрафную площадь, его там прессинговали, выбил в соперника. А Агкацев уже ничего не мог сделать. Это кошмар просто!»

Мурад Мусаев на пресс-конференции был лаконичен: «Качеством и содержанием игры доволен, результатом — нет. Несколько ошибок дорого нам обошлись. Впереди пять туров, ничего еще не потеряно». С другой стороны — а что еще он мог сказать? «Краснодар» должен быть доволен ничьей, которую спас на 92-й минуте. Но надо отдавать себе отчет — дальше будет только сложнее.

«Балтика» вообще могла повести в счете очень быстро. От Мингияна Бевеева все уже по привычке ждут длинных аутов, но у него все хорошо и с обычными: на 16-й минуте увидел подключение центрального защитника Андраде, структура «Краснодара» сразу рассыпалась, и Агкацев едва не ошибся на выходе. Что интересно, в этот момент голкипер параллельно о чем-то ругался с правым защитником Джованни Гонсалесом.

Матч с «Балтикой» вошел и в историю российского футбола — в комментировании игры поучаствовал сам Андрей Талалаев, и если его пикировка с Владиславом Радимовым из-за обращения «Андрюша» вызвала скорее улыбку, то вот по игре Бевеева рулевой калининградцев высказался более чем конкретно:

«Наши крайние латерали заходят в опорную зону при обороне. Бевеев перехватил мяч, начал эту атаку из опорной зоны и продолжил ее. Опорная зона «Краснодара» не всегда обороняется и добегает до конца».

Вот, кстати, и еще одна причина, по которой «Зенит» настолько очевидный фаворит. У «Краснодара» большие проблемы с опорной зоной в отсутствие Ленини. Черников опять отметился быстрой желтой карточкой и все время рисковал превратить ее в красную. А Хуан Карседо наверняка разберет увиденное предельно внимательно и найдет эти слабости.

Но столь ли все понятно в чемпионской гонке? На мой взгляд — нет. И с мнением уважаемого Андрея Канчельскиса я пока согласиться не могу:

«Все понимают, что у «Зенита» подбор футболистов лучше, скамейка длиннее. Даже в матче с «Балтикой» у «Краснодара» была дилемма, кого на поле выпускать. Странно, они вроде бы чемпионы, могут себе позволить приобретать игроков. Я не знаю, что там происходит внутри клуба, но сейчас они не могут найти футболистов, чтобы сделать замены. Играть одним составом сложно, а осталось еще пять туров. «Зенит» ни в коем случае не отпустит чемпионство в этом году».

«Зенит» не демонстрирует требуемой надежности. Вопрос опять же в том, кто будет больше ошибаться…

Посмотрим. Продолжение совсем скоро — уже завтра в РПЛ стартует очередной тур.