«Боливару не снести двоих». От чего придется отказаться «Краснодару» на финише сезона
Спортивный обозреватель Алексей Андронов считает, что в гонке за титулом остались только две самые «бразильские» команды страны, и победит та, которая лучше справится с нервами и правильно распределит силы на два фронта.
В чемпионате России завершился 21-й тур. И, судя по всему, остались лишь два претендента на первое место — «Краснодар» и «Зенит».
Московские клубы сейчас не выглядят претендентами на чемпионство. ЦСКА, проигравший четыре матча подряд (что выглядит абсолютным нонсенсом), из борьбы за чемпионство выбыл. Не лучше дела и у «Локомотива», крупно уступившего «Рубину». Да и, откровенно говоря, «железнодорожники» никак не воспринимались как претенденты на чемпионство. К тому же «Локо» борется не только с соперниками на поле, но и со слухами о значительном сокращении бюджета и грядущей продаже лидеров.
Даже если все это слухи — именно «Зенит» и «Краснодар» выглядят командами, максимально готовыми к чемпионству. Нет смысла в сотый раз шутить про столетие клуба из Петербурга — это уже перестало быть смешным. Но там отдают себе отчет в том, что второй сезон без чемпионства станет ЧП. Отсюда и бесконечные пенальти, и в целом — режим максимальной толерантности. Однако внутри команды все не так весело — ставший хедлайнером Александр Соболев лишь подчеркивает это. Бразильцы могут быть на своей волне (в «Краснодаре» тоже), но решать историю предстоит не им.
«Зенит» бил два пенальти в ворота «Спартака», а с игры не забил. Это стоит воспринимать как данность: вопросы по их назначению могут быть только к игрокам московского клуба. Но и «Краснодар» выиграл только за счет пенальти — уже в добавленное арбитром время. Так что все реверансы тут не нужны — финишная прямая определит, кто готов быть чемпионом.
«Обмен любезностями», который затеял Сергей Семак, вероятно, будет продолжаться до самого конца чемпионата: «Первый тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, — там вообще момента не было».
Момент, конечно, был. И «Краснодар» сумел дожать соперника — как, впрочем, и «Зенит» дожал «Спартак». Но что будет дальше?
Очный матч лидеров премьер-лиги состоится 11 апреля — и, судя по всему, это будет главная игра весны в РПЛ. Нынешнее состояние «Локомотива» и ЦСКА не позволяет считать их кандидатами на чемпионство, стало быть, разборка снова будет между «Краснодаром» и «Зенитом» — двумя, кстати, самыми бразильскими командами России.
И тут очень важно, кто лучше сможет себя контролировать на финише. У обеих команд есть игроки, регулярно в футбольном плане сходящие с ума. Возьмите Джона Кордобу — неужели его можно назвать человеком, полностью контролирующим свои эмоции? Или Александра Соболева, напялившего на себя очки?
Как это ни покажется странным — на судьбу чемпионата огромное влияние может оказать и Кубок России. И тут большое преимущество у «Зенита», который пробивается в финал через Путь регионов и махачкалинское «Динамо». «Краснодару» же предстоит явно энергозатратный матч с ЦСКА — и дело даже не в том, что придется отыгрывать два мяча. Судя по всему, москвичи сейчас будут делать основную ставку на кубок, что и подтвердил в своем интервью их защитник Мойзес: «Все хотят выйти в финал кубка. У нас есть свое оружие, у них свое. Понятно, что будет война. За последние годы матчи с «Краснодаром» стали настоящим противостоянием».
Важный вопрос: хватит ли «Краснодара» на два турнира? Все-таки «Зениту» чуть проще в Кубке России. Мне кажется, что нет, не хватит. И если «быки» хотят подтвердить свое чемпионство, то кубок им будет только мешать.
И речь не о самоустранении из турнира, упаси боже, а о разумном распределении сил. Кубок (особенно после 1:3) стоит играть, скажем так, смешанным составом, а не ввязываться в объявленную Мойзесом войну. ЦСКА, отставая от «Краснодара» уже на 10 очков (и имея в чемпионате четыре поражения подряд), понятное дело, сделает ставку на Кубок России. А «Краснодару» надо решить, что важнее, какие приоритеты. И постараться подвести своих игроков, особенно южноамериканцев, в нормальном состоянии к матчу с «Зенитом». Нет сомнений, что для них это будет весьма эмоциональная игра — все-таки на поле выйдет почти два десятка легионеров.
Финишная прямая — самое сложное в любом виде спорта. «Краснодар» заходит на нее, с одной стороны, уже имея опыт, с другой — будучи явным раздражителем (что называется, «видеть не могу») для основного соперника.
Ох, какой же матч ждет нас 11 апреля! И как же здорово было бы, если бы до него никто ничего не потерял и не образовался отрыв.
И мое мнение: «Краснодару» в целом, а Сперцяну и Кордобе в частности, стоит прекратить «борьбу с расизмом» и сконцентрироваться на главной цели. Боливару, как писал О. Генри, не снести двоих…
«Сочи» — «Краснодар» — 1:2 (0:1)
Голы: Сперцян (Батчи), 5 (0:1), Игнатов, 88 (1:1), Сперцян, 90+5 (1:2).
«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Солдатенков, Алвес, Литвинов, Заика (Волков, 82), Коваленко (Ежов, 81), Мухин (Васильев, 71), Сантос (Зиньковский, 71), Крамарич, Фёдоров (Игнатов, 71).
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Пальцев, Аугусто, Кривцов (Черников, 73), Сперцян (Ленини, 90+7), Виктор Са (Боселли, 73), Батчи (Гонсалес, 86), Кордоба.
Предупреждения: Заика, 35, Алвес, 75, Васильев, 90+4 — Оласа, 7, Пальцев, 24, Боселли, 82.
Судьи: Андрей Прокопов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир), Михаил Иванов (Кострома).
Арбитры ВАР: Владимир Москалёв (Воронеж), Ранэль Зияков (Набережные Челны).
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.