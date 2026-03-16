От чего придется отказаться «Краснодару» на финише сезона

Спортивный обозреватель Алексей Андронов считает, что в гонке за титулом остались только две самые «бразильские» команды страны, и победит та, которая лучше справится с нервами и правильно распределит силы на два фронта.

В чемпионате России завершился 21-й тур. И, судя по всему, остались лишь два претендента на первое место — «Краснодар» и «Зенит».

Московские клубы сейчас не выглядят претендентами на чемпионство. ЦСКА, проигравший четыре матча подряд (что выглядит абсолютным нонсенсом), из борьбы за чемпионство выбыл. Не лучше дела и у «Локомотива», крупно уступившего «Рубину». Да и, откровенно говоря, «железнодорожники» никак не воспринимались как претенденты на чемпионство. К тому же «Локо» борется не только с соперниками на поле, но и со слухами о значительном сокращении бюджета и грядущей продаже лидеров.

Даже если все это слухи — именно «Зенит» и «Краснодар» выглядят командами, максимально готовыми к чемпионству. Нет смысла в сотый раз шутить про столетие клуба из Петербурга — это уже перестало быть смешным. Но там отдают себе отчет в том, что второй сезон без чемпионства станет ЧП. Отсюда и бесконечные пенальти, и в целом — режим максимальной толерантности. Однако внутри команды все не так весело — ставший хедлайнером Александр Соболев лишь подчеркивает это. Бразильцы могут быть на своей волне (в «Краснодаре» тоже), но решать историю предстоит не им.

«Зенит» бил два пенальти в ворота «Спартака», а с игры не забил. Это стоит воспринимать как данность: вопросы по их назначению могут быть только к игрокам московского клуба. Но и «Краснодар» выиграл только за счет пенальти — уже в добавленное арбитром время. Так что все реверансы тут не нужны — финишная прямая определит, кто готов быть чемпионом.

«Обмен любезностями», который затеял Сергей Семак, вероятно, будет продолжаться до самого конца чемпионата: «Первый тайм «Зенит» плохо играл из‑за психологического давления. «Краснодар» не потерял очки, пенальти, который им поставили, — там вообще момента не было».

Момент, конечно, был. И «Краснодар» сумел дожать соперника — как, впрочем, и «Зенит» дожал «Спартак». Но что будет дальше?